Помер другий із трьох політиків, які поклали кінець СРСР

Чоловіку було 87 років

У Мінську помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Саме він у 1991 році спільно з тогочасними президентами України та росії Леонідом Кравчуком та Борисом Єльциним підписував Біловезькі угоди, які констатували розпад СРСР.

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Як повідомляє видання "Близкие Новости", інформація про смерть була оприлюднена його дружиною. За її словами, чоловік відійшов у вічність у ніч на 4 травня. Як відомо, що наприкінці квітня колишнього політика помістили до реанімації через погіршення самопочуття в результаті перенесеного коронавірусу. Врятувати життя літнього білоруса лікарям, на жаль, так і не вдалося.

Варто нагадати, що Станіслав Шушкевич, уродженець Мінська, народився 15 грудня 1934 року.

З 1960 по включно 1961 роках він працював у СКБ мінського радіозаводу. Вже у 1963 став доцентом кафедри ядерної фізики у Білоруському державному університеті. Перебував на цій посаді Шушкевич до 1965 року.

Пізніше, з 1966 до 1970 року займав посаду проректора з наукової роботи столичного радіотехнічного інституту. А у 1971 році Шушкевича призначили на посаду завідувача кафедри ядерної фізики. У 1982 році його урочисто нагородили званням "заслуженого діяча науки і техніки БРСР".

У 1991-го, коли Білорусь набула незалежності, Станіслав Шушкевич став першим керівником республіки. Цю почесну посаду він обіймав з 19 вересня 1991 року по 26 січня 1994 року.

Також відзначимо, що саме Біловезька угода, одним із підписантів якої був Шушкевич, ліквідувала Союз Радянських Соціалістичних Республік та створила Співдружність Незалежних Держав (СНД).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії помер колишній керівник Служби Зовнішньої Розвідки В'ячеслав Трубніков.