Укр

Стало известно о состоянии Кравчука, который был на ИВЛ после сложной операции

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Кравчук еще месяц назад узнавал внука, но не говорил. Теперь ему еще лучше Новость обновлена 21 октября 2021, 10:14
Кравчук еще месяц назад узнавал внука, но не говорил. Теперь ему еще лучше

87-летний первый президент Украины успешно проходит реабилитацию в Германии

Стало известно о состоянии первого президента Украины и теперешнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука,  которому в июне сделали операцию на сердце. К счастью, 87-летний политик идет на поправку в немецкой клинике. 

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "НАШ".

По его словам, родственники Кравчука просили не разглашать информацию о его здоровье, но из-за огромного резонанса Арестович сделал исключение и лаконично сказал о главном: Кравчуку лучше, и он успешно проходит реабилитацию в Германии. 

Сможет ли он вернуться к работе в ТКГ — неизвестно. По всей вероятности, до конца года в Украину первый президент вернуться не сможет.

Напомним, что Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце летом и был подключен к аппарату ИВЛ. Вскоре его доставили в "Munich university clinic" в Мюнхене в сопровождении внука. Источники из окружения Кравчука говорили, что там его состояние слегка улучшилось и он даже частично пришел в сознание. Месяц назад Кравчук уже узнавал внука, но говорить еще не мог.

Теги:
#Леонид Кравчук #Кравчук #Алексей Арестович #ТКГ
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