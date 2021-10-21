Стало известно о состоянии Кравчука, который был на ИВЛ после сложной операции

87-летний первый президент Украины успешно проходит реабилитацию в Германии

Стало известно о состоянии первого президента Украины и теперешнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, которому в июне сделали операцию на сердце. К счастью, 87-летний политик идет на поправку в немецкой клинике.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "НАШ".

По его словам, родственники Кравчука просили не разглашать информацию о его здоровье, но из-за огромного резонанса Арестович сделал исключение и лаконично сказал о главном: Кравчуку лучше, и он успешно проходит реабилитацию в Германии.

Сможет ли он вернуться к работе в ТКГ — неизвестно. По всей вероятности, до конца года в Украину первый президент вернуться не сможет.

Напомним, что Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце летом и был подключен к аппарату ИВЛ. Вскоре его доставили в "Munich university clinic" в Мюнхене в сопровождении внука. Источники из окружения Кравчука говорили, что там его состояние слегка улучшилось и он даже частично пришел в сознание. Месяц назад Кравчук уже узнавал внука, но говорить еще не мог.