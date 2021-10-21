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Стало відомо про стан Кравчука, який був на ШВЛ після складної операції

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Кравчук ще місяць тому впізнавав онука, але не говорив. Тепер йому ще краще Новина оновлена 21 жовтня 2021, 10:14
Кравчук ще місяць тому впізнавав онука, але не говорив. Тепер йому ще краще

87-річний перший президент України успішно проходить реабілітацію в Німеччині

Стало відомо про стан першого президента України і теперішнього глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука, якому в червні зробили операцію на серці. На щастя, 87-річний політик йде на поправку в німецькій клініці.

Про це розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "НАШ".

За його словами, родичі Кравчука просили не розголошувати інформацію про його здоров’я, але через величезний резонанс Арестович зробив виняток і лаконічно сказав про головне: Кравчуку краще, і він успішно проходить реабілітацію в Німеччині.

Чи зможе він повернутися до роботи в ТКГ — невідомо. Цілком ймовірно, до кінця року в Україну перший президент повернутися не зможе.

Нагадаємо, що Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці влітку і був підключений до апарату ШВЛ. Незабаром його доставили в "Munich university clinic" в Мюнхені в супроводі онука. Джерела з оточення Кравчука говорили, що там його стан злегка покращився і він навіть частково прийшов в свідомість. Місяць тому Кравчук вже впізнавав онука, але говорити ще не міг.

Теги:
#Леонід Кравчук #Кравчук #Олексій Арестович #ТКГ
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