Стало відомо про стан Кравчука, який був на ШВЛ після складної операції

87-річний перший президент України успішно проходить реабілітацію в Німеччині

Стало відомо про стан першого президента України і теперішнього глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука, якому в червні зробили операцію на серці. На щастя, 87-річний політик йде на поправку в німецькій клініці.

Про це розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "НАШ".

За його словами, родичі Кравчука просили не розголошувати інформацію про його здоров’я, але через величезний резонанс Арестович зробив виняток і лаконічно сказав про головне: Кравчуку краще, і він успішно проходить реабілітацію в Німеччині.

Чи зможе він повернутися до роботи в ТКГ — невідомо. Цілком ймовірно, до кінця року в Україну перший президент повернутися не зможе.

Нагадаємо, що Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці влітку і був підключений до апарату ШВЛ. Незабаром його доставили в "Munich university clinic" в Мюнхені в супроводі онука. Джерела з оточення Кравчука говорили, що там його стан злегка покращився і він навіть частково прийшов в свідомість. Місяць тому Кравчук вже впізнавав онука, але говорити ще не міг.