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Стало трохи краще: з’явилася інформація про стан Кравчука

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
24
Леонід Кравчук Новина оновлена 06 вересня 2021, 18:52
Леонід Кравчук

Кравчук вже частково прийшов у свідомість.

Перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, якому в червні зробили операцію на серці, продовжує залишатися в реанімаційному відділенні лікарні в Німеччині.

Про це інформує телеграм-канал "Політика Країни" з посиланням на свої джерела.

За його інформацією, Кравчука після операції доставили в "Munich university clinic" в Мюнхені в супроводі онука.

Джерела з оточення першого президента повідомляють, що його стан злегка покращився і він навіть частково прийшов у свідомість.

Лікарі проводять різні процедури, щоб встановити, як Кравчук потрапив в стан коми та чи вдасться йому повністю відновитися.

Також повідомляється, що експрезидент впізнає онука, але говорити все ще не може.

Як відомо, через місяць після операції помічниця Кравчука розповіла, що операція була складною і він продовжує залишатися в реанімації та підключений до апарату ШВЛ.

Після цього в ЗМІ з’явилася інформація, що політику стало набагато гірше. Втім, офіційно ці данні підтверджені не були.

В кінці серпня спікер делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що до листопада або грудня 2021 року Кравчук не зможе повернутися до роботи.

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