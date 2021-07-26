Находится на ИВЛ: что известно о состоянии Кравчука спустя месяц после госпитализации

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который в конце июня перенес операцию на сердце, из-за чего приостановил работу в ТКГ, спустя месяц все еще находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Эту информацию в комментарии "КП в Украине" подтвердила помощница политика Оксана Сибирцева.

По ее словам, 87-летний Кравчук все еще в реанимации, и в его состоянии пока нет существенных изменений, поскольку из-за возраста динамика очень слабая.

"Это была очень сложная операция. Оперировать нужно было срочно", - объясняет Сибирцева.

Она не открывает, в какой больнице находится первый президент Украины, но заверяет, что он получает весь необходимый уход.

"Он не говорит и не общается ни с кем. В реанимацию никто не имеет доступа", - добавляет помощница.

Стоит заметить, что в Офисе президента пока что не собираются вместо Кравчука выбирать другого главу ТКГ и говорят, что нужно анализировать состояние политика с учетом прогноза врачей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в День Конституции Украины 28 июня для украинцев возле Верховной Рады сделали концерт классической музыки.

Также напоминаем о том, как 28 июня в Раде прошло торжественное заседание, которое собственно и пропустил Кравчук.