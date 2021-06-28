День Конституции 2021: как выглядел концерт и световое шоу у здания Рады (фоторепортаж)

В честь Дня конституции в понедельник, 28 июня, для жителей Киева неподалеку от здания Верховной Рады организовали концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Мероприятие началось в 20:00 на площади Конституции. Корреспондент "Телеграфа" следил за тем, как он проходил.

Насладиться музыкой пришли и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместительница спикера парламента Елена Кондратюк.

После концерта, зрители могли полюбоваться световым шоу.

Как сообщалось, ранее 28 июня в Верховной Раде прошло торжественное заседание.

Выступил на нем и президент Владимир Зеленский. Бывший народный депутат, Герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин встретили его в футболках "Зе! Убийца Конституции".

А ближе к вечеру к зданию Офиса президента пришли активисты, которые "объявили подозрение в госизмене" Зеленскому.