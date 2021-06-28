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День Конституции 2021: как выглядел концерт и световое шоу у здания Рады (фоторепортаж)

День Конституции 2021: как выглядел концерт и световое шоу у здания Рады (фоторепортаж)
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф

В честь Дня конституции в понедельник, 28 июня, для жителей Киева неподалеку от здания Верховной Рады организовали концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра. 

Мероприятие началось в 20:00 на площади Конституции. Корреспондент "Телеграфа" следил за тем, как он проходил.

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Концерт возле Верховной Рады 28 июня

Насладиться музыкой пришли и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместительница спикера парламента Елена Кондратюк. 

Разумков

Кондратюк

Кондратюк

После концерта, зрители могли полюбоваться световым шоу. 

Световое шоу у Верховной Рады 28 июня

Световое шоу у Верховной Рады 28 июня

Световое шоу у Верховной Рады 28 июня

Световое шоу у Верховной Рады 28 июня

Световое шоу у Верховной Рады 28 июня

Световое шоу у Верховной Рады 28 июня

Световое шоу у Верховной Рады 28 июня

Световое шоу у Верховной Рады 28 июня

Световое шоу у Верховной Рады 28 июня

Как сообщалось, ранее 28 июня в Верховной Раде прошло торжественное заседание

Выступил на нем и президент Владимир Зеленский. Бывший народный депутат, Герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин встретили его в футболках "Зе! Убийца Конституции".

А ближе к вечеру к зданию Офиса президента пришли активисты, которые "объявили подозрение в госизмене" Зеленскому

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 276

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Верховная Рада, Киев, День Конституции.
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