Состояние Кравчука ухудшилось: СМИ узнали неприятные подробности

В Сети появилась информация о том, что состояние первого президента Украины Леонида Кравчука, который в конце июня перенес операцию на сердце, ухудшилось.

Об этом сообщает телеканал "1+1" со ссылкой на собственные источники.

Согласно последней информации, близкие 87-летнего Кравчука, который уже месяц пребывает в реанимации, запретили медикам предоставлять данные о его состоянии. СМИ пишет, что врачи не дают никаких прогнозов: Леонид Кравчук находится на ИВЛ и не может дышать самостоятельно.

Впрочем, помощник политика Оксана Сибирцева в комментарии "Телеграфу" сказала, что не знает, откуда могла просочиться данная информация.

"Нет никакой тайны, что Леониду Макаровичу действительно сделали сложную операцию. Однако его родные настоятельно попросили медиков не разглашать данные, и никто, кроме них, не владеет данной информацией. Утечки быть не могло. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть данную новость мы пока не можем", - говорит Сибирцева.

Ранее мы писали о том, что Кравчук пребывает в реанимации, в которую ни у кого, кроме медперсонала, нет доступа. Тем временем в Офисе президента пока что не собираются выбирать другого главу ТКГ и говорят, что нужно анализировать состояние политика с учетом прогноза врачей.