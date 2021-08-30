Кравчук не сможет вернуться к работе в ТКГ до конца года: Арестович озвучил причину

Кравчук проходит реабилитацию после операции на сердце.

Леонид Кравчук, по всей видимости, еще некоторое время не сможет исполнять свои обязанности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Такое мнение выразил спикер делегации Алексей Арестович в эфире "Украина 24"

По его словам, Кравчук сейчас проходит "сложный период" реабилитации после операции, а потому замещать его будет вице-премьер — глава Министерства реинтеграции Алексей Резников.

"Операция в 87 лет – это всегда очень непросто", — отметил Арестович.

Он предположил, что Кравчук не сможет участвовать в деятельности ТКГ до ноября или до декабря 2021 года.

Как сообщалось ранее, о том, что Кравчук перенес операцию на сердце стало известно 29 июня. Из-за нее он пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное Дню Конституции.

26 июля помощница политика заявила, что даже спустя почти месяц Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Позже в СМИ появлялась информация, что его состояние сильно ухудшилось, однако официального подтверждения этому не было.