Кравчук не сможет вернуться к работе в ТКГ до конца года: Арестович озвучил причину
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Кравчук проходит реабилитацию после операции на сердце.
Леонид Кравчук, по всей видимости, еще некоторое время не сможет исполнять свои обязанности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
Такое мнение выразил спикер делегации Алексей Арестович в эфире "Украина 24"
По его словам, Кравчук сейчас проходит "сложный период" реабилитации после операции, а потому замещать его будет вице-премьер — глава Министерства реинтеграции Алексей Резников.
"Операция в 87 лет – это всегда очень непросто", — отметил Арестович.
Он предположил, что Кравчук не сможет участвовать в деятельности ТКГ до ноября или до декабря 2021 года.
Как сообщалось ранее, о том, что Кравчук перенес операцию на сердце стало известно 29 июня. Из-за нее он пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное Дню Конституции.
26 июля помощница политика заявила, что даже спустя почти месяц Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.
Позже в СМИ появлялась информация, что его состояние сильно ухудшилось, однако официального подтверждения этому не было.
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