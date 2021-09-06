Стало немного лучше: появилась информация о состоянии Кравчука
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Кравчук уже частично пришел в сознание.
Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, которому в июне сделали операцию на сердце, продолжает оставаться в реанимационном отделении больницы в Германии.
Об этом информирует телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на свои источники.
По его информации, Кравчука после операции доставили в "Munich university clinic" в Мюнхене в сопровождении внука.
Источник из окружения первого президента сообщают, что его состояние слегка улучшилось и он даже частично пришел в сознание.
Врачи проводят различные процедуры, чтобы установить, как Кравчук попал в состояние комы и удастся ли ему полностью восстановиться.
Также сообщается, что экс-президент узнает внука, но говорить все еще не может.
Как известно, спустя месяц после операции помощница Кравчука рассказала, что операция была сложной и он продолжает оставаться в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.
После этого в СМИ появилась информация, что политику стало намного хуже. Впрочем, официально эта информация подтверждена не была.
В конце августа спикер делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что до ноября или декабря 2021 года Кравчук не сможет вернуться к работе.
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