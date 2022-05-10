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"Дерусифікація" в дії: українці визначилися з новими назвами для станцій київського метрополітену

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Столичний метрополітен Новина оновлена 10 травня 2022, 11:43
Столичний метрополітен

У столиці проводять дерусифікацію метро

У Києві завершилося онлайн-опитування щодо зміни назв 5 станцій метрополітену. До цього історичного рішення долучилися 170 646 користувачів.

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Відповідну інформацію у вівторок, 10 травня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

"Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради", — зазначається в тексті публікації.

Так, на думку громадськості:

  • Станція "Берестейська" повинна бути перейменована на "Бучанську";
  • Станцію "Площа Льва Толстого" українці хочуть назвати на честь українського поета-публіциста "Василя Стуса";
  • Станція "Героїв Дніпра" згодом може носити назву "Героїв України";
  • Столичну станцію метро "Мінська" повинна отримати назву "Варшавська";
  • Київську станцію метрополітену "Дружби народів" українці хочуть перейменувати у "Ботанічну".

Варто відзначити, що онлайн голосування тривало до 1 травня.

Публікація Брагінського Віктора

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український уряд запропонував заборонити в країні будь-які назви міст, вулиць та інші топоніми, пов'язані з країною-агресором.

Теги:
#Голосування #Перейменування #Станція метро #Київ
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