"Дерусифікація" в дії: українці визначилися з новими назвами для станцій київського метрополітену
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У столиці проводять дерусифікацію метро
У Києві завершилося онлайн-опитування щодо зміни назв 5 станцій метрополітену. До цього історичного рішення долучилися 170 646 користувачів.
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Відповідну інформацію у вівторок, 10 травня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський.
"Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради", — зазначається в тексті публікації.
Так, на думку громадськості:
- Станція "Берестейська" повинна бути перейменована на "Бучанську";
- Станцію "Площа Льва Толстого" українці хочуть назвати на честь українського поета-публіциста "Василя Стуса";
- Станція "Героїв Дніпра" згодом може носити назву "Героїв України";
- Столичну станцію метро "Мінська" повинна отримати назву "Варшавська";
- Київську станцію метрополітену "Дружби народів" українці хочуть перейменувати у "Ботанічну".
Варто відзначити, що онлайн голосування тривало до 1 травня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український уряд запропонував заборонити в країні будь-які назви міст, вулиць та інші топоніми, пов'язані з країною-агресором.
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