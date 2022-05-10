"Дерусифікація" в дії: українці визначилися з новими назвами для станцій київського метрополітену

У столиці проводять дерусифікацію метро

У Києві завершилося онлайн-опитування щодо зміни назв 5 станцій метрополітену. До цього історичного рішення долучилися 170 646 користувачів.

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Відповідну інформацію у вівторок, 10 травня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

"Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради", — зазначається в тексті публікації.

Так, на думку громадськості:

Станція " Берестейська " повинна бути перейменована на " Бучанську ";

" повинна бути перейменована на " "; Станцію " Площа Льва Толстого " українці хочуть назвати на честь українського поета-публіциста " Василя Стуса ";

" українці хочуть назвати на честь українського поета-публіциста " "; Станція " Героїв Дніпра " згодом може носити назву " Героїв України ";

" згодом може носити назву " "; Столичну станцію метро " Мінська " повинна отримати назву " Варшавська ";

" повинна отримати назву " "; Київську станцію метрополітену "Дружби народів" українці хочуть перейменувати у "Ботанічну".

Варто відзначити, що онлайн голосування тривало до 1 травня.

Публікація Брагінського Віктора

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український уряд запропонував заборонити в країні будь-які назви міст, вулиць та інші топоніми, пов'язані з країною-агресором.