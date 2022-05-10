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"Дерусификация" в действии: украинцы определились с новыми названиями для станций киевского метрополитена

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Столичный метрополитен Новость обновлена 10 мая 2022, 11:43
Столичный метрополитен

В столице проводят дерусификацию метро

В Киеве завершился онлайн-опрос по смене названий пяти станций метрополитена. К этому историческому решению приобщились 170 646 пользователей.

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Соответствующую информацию во вторник, 10 мая, на своей странице в соцсети обнародовал руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседание Киевского городского совета", — отмечается в тексте публикации.

Да, по мнению общественности:

  • Станция "Берестейская" должна быть переименована в "Бучанскую";
  • Станцию "Площадь Льва Толстого" украинцы хотят назвать в честь украинского поэта-публициста "Василия Стуса";
  • Станция "Героев Днепра" впоследствии может носить название "Героев Украины";
  • Столичная станция метро "Минская" должна получить название "Варшавская";
  • Киевскую станцию метрополитена "Дружбы народов" украинцы хотят переименовать в "Ботаническую".

Следует отметить, что онлайн голосование длилось до 1 мая.

Публикация Брагинского Виктора

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинское правительство предложило запретить в стране какие-либо названия городов, улиц и другие топонимы, связанные со страной-агрессором.

Теги:
#Голосование #Переименование #Станция метро #Київ
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