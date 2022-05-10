путін помилився і потрапив у глухий кут: Байден висловив занепокоєння через Україну

Керівництво країни-агресора помилково вважало, що війна в Україні зруйнує НАТО та ЄС

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що російський кривавий диктатор володимир путіна наразі немає жодного плану виходу з війни на українських землях. За словами американського лідера, президент рф є "дуже обачливою людиною", проте його впевненість у тому, що вторгнення в Україну може зруйнувати НАТО та Європейський Союз, виявилася хибною.

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Як пише видання "Reuters", під час заходу зі збору коштів у передмісті Вашингтона Джо Байден висловив своє стурбування через те, що у російського президента путіна немає планів, як закінчити війну в Україні.

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Окрім того, американський лідер відзначив, що російський агресор помилково вважав, що повномасштабне вторгнення в Україну може зруйнувати Північноатлантичний альянс та Європейський Союз, проте і США, і переважна більшість інших європейських країн підтримали Україну, яка вже понад два місяця потерпає від військової агресії росії.

За словами Байдена, він дуже занепокоєний ситуацією, в яку потрапив путін.

"Наразі в нього немає виходу. Я намагаюся зрозуміти, що нам з цим робити", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський президент Джо Байден жорстко відреагував на заяви російського президента стосовно того, що рф воює не тільки проти України, але й проти НАТО, наголосивши, що таким чином кремль намагається виправдатися за свої "провали".