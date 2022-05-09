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Війна - день 75: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Запоріжжі, а росіяни бомблять українські міста

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Росіяни готуються до параду 9 травня, який більше нагадує парад до пекла Новина оновлена 09 травня 2022, 00:05
Росіяни готуються до параду 9 травня, який більше нагадує парад до пекла

Оперативно про головне за 9 травня

Українські військовослужбовці 75 днів поспіль відбивають атаки російських окупантів. Напередодні 9 травня росіяни посилили свої атаки на міста України. За останню добу тричі під ракетні обстріли потрапляла Одеса, також багато обстрілів було на Донбасі, зокрема на маріупольському заводі "Азовсталь". А на одному із напрямків у Луганській області, у Попасній, ЗСУ пішли на тактичний відступ. При цьому у Харківській та Запорізькій областях українські воїни успішно контратакують ворожі угруповання. Тим часом про підтримку Україні заявляють все більше країн — нашу країну відвідала перша леді США Джилл Байден, а також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. А за підсумками саміту G7 Україна отримає ще більше військової та економічної допомоги.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 9 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 8 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 "Орлан-10", один "Форпост", та три крилаті ракети. Ще два "Орлан-10" знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:

- 7 БпЛА (ОТР);

- 3 крилаті ракети.

Нагадаємо, що інформація про події в Україні за 6 травня доступна у трансляції: "Війна – день 72: ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, з Маріуполя вивезли 500 цивільних".

Ознайомитися з новинами за 7 травня можна у матеріалі: "Війна – день 73: росіяни готуються до 9 травня, а світ попереджає путіна про наслідки".

А про ситуацію в країні за 8 травня можна прочитати у новині: "Війна – день 74: окупанти не мають успіхів на фронтах і в помсту обстрілюють мирні міста".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Онлайн #9 травня #Текстова трансляція
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Війна - день 75: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Запоріжжі, а росіяни бомблять українські міста