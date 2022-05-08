Більше військової та економічної допомоги Україні: підсумки саміту "Великої сімки" за участю Зеленського

Країни G7 підтримали Україну та остудили росію

Глави країн "Великої сімки" під час свого саміту за участю президента України Володимира Зеленського заявили про те, що продовжать надавати підтримку нашій країні та українській армії.

Про це йдеться у спільній заяві країн учасниць, яка була розміщена на сайті Білого дому

Зокрема країни G7 висловили солідарність з Україною у її боротьбі за відновлення територіальної цілісності у її міжнародно визнаних кордонах, а також за демократичні цінності та мирне майбутнє.

З цією метою країни-учасниці саміту зобов’язалися продовжувати надавати військову та економічну допомогу.

Зазначається, що "Велика сімка" разом із міжнародною спільнотою пообіцяли та вже почали передавати додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів США на 2022 рік. Повідомляється, що також буде посилено короткострокову фінансову підтримку, яка допоможе нашій країні закрити дефіцит фінансування та надати базові послуги населенню, а у довгостроковій перспективі вже йдуть роботи над планами щодо відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Крім того, текст повідомлення містить засудження дій кремля. Зокрема йдеться, що всі країни G7 вважають вторгнення Росії порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також і надалі протидіятимуть дезінформації, яка спрямована на приховування вини Москви в цій війні.

Велика сімка — неформальний міжнародний клуб, який об’єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США.

Як повідомлялося раніше, Зеленський на саміті озвучив кінцеві цілі України у війні, які полягають у повному виведенні військ росії з території нашої країни, а також забезпеченні здатності ЗСУ до самозахисту у майбутньому.