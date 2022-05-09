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Макрон приголомшив прогнозом про те, коли Україна може вступити до ЄС

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Еммануель Макрон Новина оновлена 09 травня 2022, 15:50
Еммануель Макрон

За словами президента Франції, процес прийняття України в ЄС може зайняти "кілька років, навіть десятиліть"

У понеділок, 9 травня, президент Франції Еммануель Макрон виступив на конференції про майбутнє Європи у Страсбурзі.

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Теги:
#Україна #ЄС #Еммануель Макрон
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