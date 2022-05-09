Макрон приголомшив прогнозом про те, коли Україна може вступити до ЄС
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За словами президента Франції, процес прийняття України в ЄС може зайняти "кілька років, навіть десятиліть"
У понеділок, 9 травня, президент Франції Еммануель Макрон виступив на конференції про майбутнє Європи у Страсбурзі.
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