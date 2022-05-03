Україна та НАТО: Стефанишина зробила гучну заяву

Україна й надалі триматиметься визначеного курсу

Україна не планує відмовлятися від ідеї щодо вступу до НАТО.

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Відповідну інформацію у вівторок, 3 травня, оприлюднила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції країни Ольга Стефанишина, — передає іспанська газета "El País".

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За її словами, Київ не відмовлявся та не відкладав своїх планів щодо приєднання до альянсу, навіть попри критику стосовно нерішучості НАТО. Також Стефанишина додала, що Україна трохи розчарована діями альянсу, мовляв, очікували від них більшого, тож президент Володимир Зеленський має повне право на критику.

"Повідомлення НАТО щодо України були трохи розчаровуючими, і, звичайно, ми очікували більшого", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шанси України на вступ до Північноатлантичного Альянсу суттєво виросли. Зокрема екс-глава МЗС зробив несподівану заяву про членство України в НАТО, наголосивши, що вона може замінити Угорщину в списку країн альянсу.

Тим часом у НАТО оцінили, наскільки довго може тривати війна в Україні.