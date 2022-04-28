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Війна росії з Україною затягнеться на роки, припускають у НАТО: подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Єнс Столтенберг Новина оновлена 28 квітня 2022, 21:25
Єнс Столтенберг

В Альянсі оцінили, як довго йтиме війна в Україні.

Повномасштабна війна в Україні, розв’язана кривавим диктатором володимиром путіним, може тривати місяцями або навіть роками.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в Брюсселі, передає golosameriki.

"Нам потрібно приготуватися до довготривалого [конфлікту]. Безперечно, існує ймовірність, що ця війна розтягнеться на місяці й навіть роки", — зазначив Столтенберг, виступаючи на молодіжному форумі в Бельгії.

Крім того, у НАТО наголосили, що Альянс допоможе Україні пройти переозброєння зі старого радянського до сучасного західного стандарту.

"Союзники по НАТО готуються надавати підтримку протягом тривалого періоду, а також допомогти Україні в переході від старого радянського обладнання до сучасніших озброєнь і систем, що відповідають стандартам НАТО, що вимагатиме додаткової підготовки", — заявив Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що Швеція та Фінляндія можуть вступити до Альянсу швидше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, кривавий диктатор володимир путін пригрозив "блискавичними ударами" по західних країнах, які спробують втрутитися в ситуацію в Україні.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Йенс Столтенберг #Війна з Росією
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