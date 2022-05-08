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ЗСУ наступають на росіян на ще одному важливому напрямку

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Танкісти ЗСУ Новина оновлена 08 травня 2022, 20:38
Танкісти ЗСУ

Наші військові скористалися тим, що окупанти почали перегруповуватися

Українські військові перейшли у режим контрнаступу не лише на Харківському напрямку, а й у Запорізькій області.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Радіо НВ".

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За його словами, зараз на Запоріжжі ситуація приблизно така ж, як на харківському напрямку.

"Вони (росіяни — ред.) постійно атакували (нагадаю, що це був один з найактивніших напрямків, в порівнянні з криворізьким та херсонським), ми завдали їм вогневого ураження, вони почали перегруповуватися, ми скористалися нагодою і контратакуємо їх на цьому напрямку поки вони не оговталися від поразки", — зазначив Олег Жданов.

Нагадаємо, що на думку військових експертів, "спецоперація" кривавого диктатора володимира путіна захлинеться, коли ЗСУ остаточно завершать контрнаступ на Харківщині.

Раніше "Телеграф" публікував свіжу карту боїв від британської розвідки. Лінія фронту практично не змінилася порівнюючи з даними за 7 травня, однак окупанти посилили угруповання на Слобожанському напрямку в районі населеного пункту Козача Лопань.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька область #Війна #ЗСУ
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