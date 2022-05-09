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У Польщі відкрито "послали" росію після інциденту з послом рф

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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сергій андрєєв Новина оновлена 09 травня 2022, 17:01
сергій андрєєв

російського чиновника облили червоною фарбою, яка символізувала кров мирних українців, вбитих російськими солдатами

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Маріуш Камінський відповів росії щодо інциденту, який трапився з російським послом сергієм андрєєвим, наголосивши, що емоції українців йому цілком зрозумілі, ба більше, він вважає їх законними.

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Про це польський чиновник написав на своїй сторінці у Твіттері.

За словами Камінського, збір противників російської агресії проти України, де кожного дня відбувається злочин геноциду, був законним, а емоції українок, які брали участь у заході та чоловіків, які мужньо боронять українські землі, зрозумілі.

"Польська влада не рекомендувала послу росії покласти квіти 9 травня у Варшаві. Поліція дозволила послу безпечно покинути місце події", — йдеться в тексті публікації польського чиновника.

Публікація Маріуша Камінського в соцмережі
Публікація Маріуша Камінського в соцмережі

Варто нагадати, що у понеділок, 9 травня, під час урочистостей на честь вшанування полеглих під час Другої світової війни героїв, російському послу сергію андрєєву активісти не дали змоги покласти квіти до меморіалу загиблих радянських воїнів. російського чиновника облаяли та облили червоною фарбою, яка вочевидь символізувала кров вбитих солдатами рф невинних українців.

Варто зазначити, що скандальний інцидент уже встигли прокоментувати й у МЗС Польщі. Зокрема, глава відомства назвав напад на посла росії інцидентом, "гідним співчуття".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російськке керівництво повідомив про своє бажання відсвяткувати День перемоги у Варшаві, на що польський уряд дав досить жорстку відповідь, наголосивши, що категорично проти цього.

Теги:
#Варшава #Напад #Інцидент #Посол
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