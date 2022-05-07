росія захотіла відсвяткувати 9 травня у Варшаві: влада міста дала жорстку відповідь
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Мер польської столиці закликав заборонити такі заходи.
Представники росії в польській Варшаві звернулися до місцевої влади щодо організації заходів до 9 травня, але отримали відмову.
Про це повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський у своєму Твіттері.
За його словами, російське посольство звернулося до МЗС Польщі із запитом на проведення заходів у Варшаві.
При цьому сам Тшасковський наголосив, що виступає категорично проти цього.
"Я не даю згоди на проведення агресором свята у Варшаві", — написав він і додав, що жодна польська державна установа не повинна брати участь у подібних заходах.
Щобільше, він переконаний, що їх варто взагалі заборонити.
Як повідомлялося раніше, у німецькому Берліні на 8 та 9 травня заборонили демонстрацію будь-якої російської чи української символіки. Таке рішення міська влада аргументувала бажанням уникнути будь-яких конфліктних ситуацій. Проте посол України Андрій Мельник заявив, що рішення поставити український та російський прапори в один ряд свідчить про "відсутність такту" та назвав цей вчинок "катастрофічним політичним рішенням".
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