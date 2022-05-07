россия захотела отпраздновать 9 мая в Варшаве: власти города дали жесткий ответ

Мэр польской столицы призвал запретить подобные мероприятия.

Представители россии в польской Варшаве обратилось к местным властям по поводу организации мероприятий к 9 мая, но получило отказ.

Об этом сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский в своем Твиттер.

По его словам, российское посольство обратилось к МИД Польши с запросом на проведение мероприятий в Варшаве.

При этом сам Тшасковский подчеркнул, что выступает категорически против этого.

"Я не даю согласия на проведение агрессором праздника в Варшаве", — написал он и добавил, что ни одно польское государственное учреждение не должно участвовать в подобных мероприятиях.

Более того, он убежден, что их стоит запретить.

Как сообщалось ранее, в немецком Берлине на 8 и 9 мая запретили демонстрацию любой российской или украинской символики. Такое решение городские власти аргументировали желанием избежать любых конфликтных ситуаций. Однако посол Украины Андрей Мельник заявил, что решение поставить украинский и российский флаги в один ряд свидетельствует об "отсутствии такта" и назвал этот поступок "катастрофическим политическим решением".