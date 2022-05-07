В Берлине на 8-9 мая запретили украинские флаги, посол резко отреагировал: "Это пощечина народу"

Власть опасается возникновения конфликтных ситуаций

В Берлине активистам запретили использование украинских флагов и другой символики страны, более двух месяцев страдающей от военной агрессии россии, во время памятных мероприятий 8 и 9 мая.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как сообщает издание RND, украинская община, проживающая в столице Германии, еще две недели назад получила разрешение на проведение акции от местных властей, однако в пятницу, 6 мая, организаторам мероприятия прислали от полиции документ о запрете. Так, активистам запрещается во время мероприятий в честь празднования 77-летия Дня Победы во Второй мировой войне использовать любую символику Украины, а также находиться на объектах представителей украинских организаций.

В свою очередь в Украине уже успели отреагировать на соответствующий запрет. В частности посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил свое возмущение, подчеркнув, что "это пощечина Украине и народу".

Читайте также: Категория Политика Байден и Зеленский придумали, как символически уязвить путина 9 мая В этот день США примут исторический закон в поддержку Украины

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила носить флаги, связанные с Украиной, 8 и 9 мая. Это пощечина Украины и пощечина украинскому народу", — прокомментировал Мельник.

По его словам, в немецкой столице украинцам запретили появляться на публике с флагами Украины. Такой же запрет был введен и для российских активистов — им также не разрешается использовать символику рф, а также буквы "V", "Z" и георгиевские ленты во время торжества. Кроме того, нельзя играть и петь российские/украинские марши или военные песни.

"В столице запрещено публичное ношение украинского флага, как и российского, под которым день и ночь совершаются худшие военные преступления против мирного украинского населения и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и о катастрофическом политическом решении" — подчеркнул Мельник.

Напоследок посол обратился к мэру Берлина Франциску Гиффи и сенатору внутренних дел Ирису Шпрангеру и призвал их "немедленно отменить это сомнительное решение".

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Франции приняли решение не приглашать на мероприятия, посвященные Дню Победы российского посла алексея мешкова. Последний таким развитием ситуации остался очень недоволен.