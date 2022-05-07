У Берліні на 8-9 травня заборонили українські прапори, посол різко відреагував: "Це ляпас народу"

Влада побоюється виникнення конфліктних ситуацій

У Берліні активістам заборонили використання українських прапорів та іншої символіки країни, яка понад два місяці потерпає від військової агресії росії, під час пам’ятних заходів 8 і 9 травня.

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Як повідомляє видання RND, українська громада, яка проживає у столиці Німеччини, ще два тижні тому отримала дозвіл на проведення акції від місцевої влади, проте у п'ятницю, 6 травня, організатори заходу отримали від поліції документ про заборону. Так, активістам забороняється під час заходів на честь святкування 77-річчя Дня Перемоги у Другій світовій війні використовувати будь-яку символіку України, а також знаходитись на об’єктах представників українських організацій.

Своєю чергою в Україні вже встигли відреагувати на відповідну заборону. Зокрема посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив своє обурення, наголосивши, що "це ляпас Україні та народу".

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"Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила носити прапори, пов’язані з Україною, 8 та 9 травня. Це ляпас Україні і ляпас українському народу", – прокоментував Мельник.

За його словами у німецькій столиці українцям заборонили з'являтися на публіці з прапорами України. Таку ж заборону ввели і для російських активістів — їм також не дозволяється використовувати символіку рф, а також літери "V", "Z" та георгієвські стрічки, під час урочистостей. Окрім того, не можна грати та співати російські/українські марші або воєнні пісні.

"У столиці заборонено публічне носіння українського прапора, як і російського, під яким день і ніч здійснюються найгірші воєнні злочини проти мирного українського населення та десятків тисяч українців, жінок і дітей, холоднокровно вбитих, це величезний скандал. Це не лише свідчить про відсутність такту, але й про катастрофічне політичне рішення" — наголосив Мельник.

Наостанок Мельник звернувся до мера Берліна Франціску Гіффі та сенатора внутрішніх справ Іріс Шпрангер та закликав їх "негайно скасувати це сумнівне рішення".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Франції прийняли рішення не запрошувати на заходи, присвячені Дню Перемоги російського посла олексія мєшкова. Останній таким розвитком справ залишився вкрай невдоволений.