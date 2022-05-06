Франція знайшла спосіб жорстко "вколоти" росію до Дня Перемоги

Цього року очолювати урочисту церемонію буде чинний президент Франції Емманюель Макрон

Посол росії у Франції олексій мєшков обурений тим, що його не запросили до Парижу на щорічний офіційний захід щодо святкування 77-річчя Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Як повідомляє "УП", цитуючи російську державну агенцію ТАСС, представник країни-агресора висловив своє невдоволення, наголосивши, що під час урочистостей на трибуні сидітимуть посли країн, які вели бої на боці гітлерівської Німеччини.

"8 травня у Франції традиційно будуть проводитися заходи, присвячені перемозі у Другій світовій війні. Завжди посли та військові аташе – спочатку Радянського Союзу, потім росії, білорусі як країн, які зробили вирішальний внесок у перемогу над фашизмом, – запрошувалися. Цього року нам місця на трибуні не знайшлося", – пояснив своє невдоволення російський посол.

Варто відзначити, що цього року церемонію, яка присвячена роковинам Дня Перемоги над нацизмом, на Єлисейських полях у Парижі очолить французький президент Емманюель Макрон. Проведення заходу заплановане на неділю, 8 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль публічно заявив, що у понеділок, 9 травня, росія може офіційно оголосити війну Україні. За його словами, мова про це йде у вищому політичному керівництві, проте остаточне рішення залишається за кривавим диктатором володимиром путіним.