Головний редактор "Апостроф" Денис Попович розповів, чого можна чекати від російського диктатора

Президент росії володимир путін завжди робив нестандартні кроки, які нам здавалися нестандартними саме тому, що він живе в паралельній реальності та у власному світі.

Широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого — це і є плід такої паралельної реальності.

Тому зовсім не обов'язково, що 9 травня путін оголосить мобілізацію чи війну тільки тому, що ми чекаємо від нього чогось подібного.

Чому б не припустити, що в цей день Путін оголосить переможне завершення "спецоперації", "звільнення" Донбасу та "денацифікацію" південних територій України із подальшим їх приєднанням до складу росії під егідою "Тавріческой губернії".

Отже, не мобілізація і не війна, а таке собі перевертання шахової дошки з одночасною спробою самостійно вийти з гри.

Таким чином путін може спробувати в односторонньому порядку, попри об'єктивні обставини, присудити собі перемогу у війні із фіксуванням нових кордонів, які відповідатимуть лінії фронту станом на 9 травня. Це допоможе йому зберегти обличчя перед власним оточенням та суспільством, а також спробувати приховати від населення рф невдалий перебіг бойових дій.

А для того, щоб Україна погодилася з цією "пропозицією", нам зроблять товстий натяк на можливе використання ядерної зброї, якщо звісно ми відмовимося зарахувати путіну перемогу та все ж таки спробуємо звільнити власні землі.

Отже, такий собі сферичний "Мінськ-3". Цей хід з боку Кремля зовсім не буде враховувати реальний розклад сил, але погодьтеся, він цілком в дусі путіна, який тричі оголошував перемогу в Сирії, знову ж таки перебуваючи у власній реальності.

Вважайте це моїм особистим припущенням, щодо можливих подій 9 травня. Імовірна реакція на подібній сценарій з боку української влади та іноземних партнерів — то вже інша історія.