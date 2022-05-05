Рус

путін живе в паралельній реальності, а тому може 9 травня оголосити про переможне завершення "спецоперації" - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
Дата публікації
Читать на русском
Автор
173
володимир путін Новина оновлена 05 травня 2022, 05:00
володимир путін

Головний редактор "Апостроф" Денис Попович розповів, чого можна чекати від російського диктатора

Президент росії володимир путін завжди робив нестандартні кроки, які нам здавалися нестандартними саме тому, що він живе в паралельній реальності та у власному світі.

Широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого — це і є плід такої паралельної реальності.

Тому зовсім не обов'язково, що 9 травня путін оголосить мобілізацію чи війну тільки тому, що ми чекаємо від нього чогось подібного.

Чому б не припустити, що в цей день Путін оголосить переможне завершення "спецоперації", "звільнення" Донбасу та "денацифікацію" південних територій України із подальшим їх приєднанням до складу росії під егідою "Тавріческой губернії".

Отже, не мобілізація і не війна, а таке собі перевертання шахової дошки з одночасною спробою самостійно вийти з гри.

Таким чином путін може спробувати в односторонньому порядку, попри об'єктивні обставини, присудити собі перемогу у війні із фіксуванням нових кордонів, які відповідатимуть лінії фронту станом на 9 травня. Це допоможе йому зберегти обличчя перед власним оточенням та суспільством, а також спробувати приховати від населення рф невдалий перебіг бойових дій.

А для того, щоб Україна погодилася з цією "пропозицією", нам зроблять товстий натяк на можливе використання ядерної зброї, якщо звісно ми відмовимося зарахувати путіну перемогу та все ж таки спробуємо звільнити власні землі.

Отже, такий собі сферичний "Мінськ-3". Цей хід з боку Кремля зовсім не буде враховувати реальний розклад сил, але погодьтеся, він цілком в дусі путіна, який тричі оголошував перемогу в Сирії, знову ж таки перебуваючи у власній реальності.

Вважайте це моїм особистим припущенням, щодо можливих подій 9 травня. Імовірна реакція на подібній сценарій з боку української влади та іноземних партнерів — то вже інша історія.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Денис Попович
Олександр Махов
Україна
У боях із окупантами загинув відомий журналіст Олександр Махов
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Махов
У боях із окупантами загинув відомий журналіст Олександр Махов
Дата публікації
Категорія
Командир "Азова" повідомив про ситуацію на заводі у Маріуполі
"Ситуація вкрай складна": оборонець "Азовсталі" розповів про бої за завод
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста
Нова серія вибухів в Україні: гримить Миколаїв, Одеса та Бровари
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Війна триватиме довго? Арестович пояснив підступний задум росіян
Дата публікації
Категорія
Російські окупанти продовжують бити ракетами по містах України
Війна - день 71: росіяни б'ють ракетами по містах України, а "режиму путіна" пророкують поганий і швидкий кінець