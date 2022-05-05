Главный редактор "Апостроф" Денис Попович рассказал, чего можно ждать от российского диктатора в скором времени

Президент россии владимир путин всегда делал нестандартные шаги, которые нам казались нестандартными именно потому, что он живет в параллельной реальности и в собственном мире.

Широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля – это и есть плод такой параллельной реальности.

Поэтому совсем не обязательно, что 9 мая путин объявит мобилизацию или войну только потому, что мы ждем от него чего-нибудь подобного.

Почему бы не предположить, что в этот день путин объявит победоносное завершение "спецоперации", "освобождение" Донбасса и "денацификацию" южных территорий Украины с последующим их присоединением в состав россии под эгидой "Таврической губернии".

Так что не мобилизация и не война, а эдакое переворачивание шахматной доски с одновременной попыткой самостоятельно выйти из игры.

Таким образом путин может попробовать в одностороннем порядке, несмотря на объективные обстоятельства, присудить себе победу в войне с фиксированием новых границ, которые будут соответствовать линии фронта на 9 мая. Это поможет ему сохранить лицо перед собственным окружением и обществом, а также попытаться скрыть от населения рф неудачное течение боевых действий.

А для того чтобы Украина согласилась с этим "предложением", нам сделают толстый намек на возможное использование ядерного оружия, если конечно мы откажемся засчитать путину победу и все же попытаемся освободить собственные земли.

Итак, некий сферический "Минск-3". Этот ход со стороны кремля вовсе не будет учитывать реальное расписание сил, но согласитесь, он вполне в духе путина, трижды объявлявшего победу в Сирии, опять же находясь в собственной реальности.

Считайте это моим личным предположением о возможных событиях 9 мая. Вероятная реакция на подобный сценарий со стороны украинской власти и иностранных партнеров — это уже другая история.