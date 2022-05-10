Все тільки починається: як неврожай в Україні вплине на курс долара та вартість їжі

Україна може втратити у 2022 році до 15 мільярдів доларів

Близько 12 млн. тонн пшениці або 35% урожаю в порівнянні з 2021 роком може втратити Україна в 2022 році через агресію росії проти нашої країни. Такий прогноз опублікувала платформа Kayrros Methane Watch.

Як неврожай може вплинути на життя простих українців "Телеграфу" розповіли експерти.

Ціна для АПК – 15 мільярдів доларів

За словами економічного експерта Олексія Куща, агропромисловий комплекс України сьогодні це близько 15-17% ВВП країни та близько 40% від її експортного виторгу або 20 мільярдів доларів.

"За моїми підрахунками цього року ми втратимо приблизно 30-40% врожаю, але того, що ми зберемо нам цілком вистачить для задоволення власних потреб. Правда про експорт сільськогосподарської продукції в поточному маркетинговому році нам доведеться забути, хоча певний обсяг я думаю, ми експортуємо, Проте загалом експорт продукції АПК знизиться на 10-15 мільярдів доларів", прогнозує співрозмовник "Телеграфа".

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До нестачі засіяних площ, за словами експерта, накладаються ще й труднощі з вивезенням продукції за кордон, що сьогодні просто неможливо здійснювати через заблоковані порти.

Втрату 35% майбутнього врожаю вважає "непоганим" результатом економічний аналітик Данило Монін, також наголошуючи на проблемах з можливим вивезенням вирученого врожаю.

Бюджет витримає – допоможуть міжнародні донори

Хоча на надходження від АПК і доводиться до 40% експортної виручки, на думку Олексія Куща, на надходження до бюджету від аграріїв це не позначиться.

"Хоча на експортну виручку припадає до 40% від її надходжень, податкові платежі до держскарбниці від великих компаній агрокомплексу порівняно невеликі, і їхня втрата не підірве бюджет. Думаю, все це з лишком буде компенсовано міжнародною фінансовою допомогою Україні, тож неврожай чи падіння агроекспорту точно не призведе до проблем із фінансуванням державою своїх витрат", — вважає Олексій Кущ.

"Я вважаю, що держава ще тривалий час не зможе жити на податки — їх замінить фінансова допомога міжнародних донорів", — говорить про малу роль податків у майбутніх бюджетах Данило Монін.

Курс долара – залежить від дій влади

Близько 20 мільярдів доларів, які приносив в Україну АПК, служив серйозним фактором стабільності гривні, що особливо важливо за умов війни. З втратою 10-15 мільярдів доларів від експорту стабільність гривні може похитнутися.

Тут думка опитаних "Телеграфом" експертів розійшлася.

Так Олексій Кущ вважає, що міжнародна донорська фінансова допомога зможе утримати гривню від знецінення, тоді як Данило Монін вважає, що багато залежатиме від дій влади.

"Курс поки що не визначений, але якщо держава збільшуватиме податки, то це шлях до подвійної девальвації, тобто гривня по відношенню до долара може дуже знецінитися, що в свою чергу призведе до зростання цін. З іншого боку – з країни виїхали 5 мільйонів людина, що привело до падіння попиту на імпортні товари, а значить і потреби у валюті", — наголосив наш співрозмовник.

Ціна на продукти зросте на 30-40%

Також експерти виявилися одностайними в оцінці впливу неврожаю на ціни на продукти. Хоча напевно з метою прогодувати країну у воєнний час і буде запроваджено мораторій на вивіз основних продуктів харчування та продукції АПК, це не позбавить українців різкого стрибка цін на продукти.

"Поки що в умовах відсутності експорту ціни на внутрішньому ринку вдається тримати на більш-менш прийнятному рівні, однак у серпні-вересні я очікую зростання цін на 20-30%. Справа в тому, що у березні-квітні з метою фінансування покупки військових облігацій була проведена емісія гривні. А як показує практика приблизно через 3-4 місяці це призводить до того,що грошова маса що зросла викликає інфляцію та зростання цін", — передбачає Олексій Кущ.

Загалом на його думку, інфляція у 2022 році в Україні складе не менше 20%, а продукти харчування можуть подорожчати і до 30-40% за підсумками року.

Приблизно на 20-30% подорожчають продукти до осені, на думку Данила Моніна.

В Офісі президента Україна заспокоюють українців, що внутрішніх запасів продовольства вистачить на кілька років, а інфляція в 2022 році навряд чи перевищить 20%.