Какой инфляции ждать в Украине до конца года: НБУ дал прогноз

В НБУ говорят, что инфляции в 60% удастся избежать

У Национального банка Украины есть значительный опыт борьбы с инфляцией, а потому повторения ситуации 2015 года скорее всего не будет.

Об этом в колонке журнала НВ рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он отметил, что в условиях войны избежать повышения цен невозможно. По оценкам регулятора инфляция в апреле составила 15,9%, а до конца года она и вовсе может повыситься до 20%.

"Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%", — сказал Шевченко.

По его словам, в мире еще не было случаев, когда в состояние военного положения входила страна с настолько развитой финансовой системой и монетарной политикой, как у Украины.

Он также отметил, что пока рыночные процессы имеют ограниченное влияние на Украину, рост цен удастся сдерживать путем фиксации курса валют, а также сохранением ряда ограничений. Однако как только уровень неопределенности снизится и возобновят работу каналы монетарной трансмиссии, то НБУ вернется к режиму инфляционного таргетирования, который в свое время позволил преодолеть инфляцию.

"Мы постепенно восстановим прогнозный цикл и снова начнем применять учетную ставку для снижения инфляции к цели НБУ в 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий", — добавил он.

Как сообщалось ранее, доллар на черном рынке в начале мая вырос относительно гривны на 5-15 копеек. "Телеграф" пообщался с экономическим экспертом Александром Охрименко и узнал у него, о чем это свидетельствует и чего ждать дальше.