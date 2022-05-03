Якої інфляції чекати в Україні до кінця року: НБУ дав прогноз

У НБУ кажуть, що інфляції у 60% вдасться уникнути

Національний банк України має значний досвід боротьби з інфляцією, а тому повторення ситуації 2015 року швидше за все не буде.

Про це у колонці журналу НВ розповів голова НБУ Кирило Шевченко.

Він зазначив, що за умов війни уникнути підвищення цін неможливо. За оцінками регулятора інфляція у квітні склала 15,9%, а до кінця року вона взагалі може підвищитися до 20%.

"Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники непорівнянні з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція сягала 60%", — сказав Шевченко.

За його словами, у світі ще не було випадків, коли в стан воєнного стану входила країна з настільки розвиненою фінансовою системою та монетарною політикою, як Україна.

Він також зазначив, що поки що ринкові процеси мають обмежений вплив на Україну, зростання цін вдасться стримувати шляхом фіксації курсу валют, а також збереженням низки обмежень. Проте щойно рівень невизначеності знизиться та відновлять роботу канали монетарної трансмісії, то НБУ повернеться до режиму інфляційного таргетування, який свого часу дозволив подолати інфляцію.

"Ми поступово відновимо прогнозний цикл і знову почнемо застосовувати облікову ставку для зниження інфляції до мети НБУ у 5% та утримання під контролем інфляційних очікувань", — додав він.

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