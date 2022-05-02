Курс долара виріс — чому це добре і чого чекати далі

Все залежатиме від балансу зростання попиту після боїв за Київ та обсягом експорту та доходів заробітчан

Початок першого тижня травня ознаменувався зростанням курсу долара та євро по відношенню до гривні, яка втратила від 5 до 15 копійок на чорному ринку.

"Телеграф" поцікавився в економічного експерта Олександра Охріменка, чому сталася чергова зміна курсу і чого чекати від нього далі.

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За словами експерта, зростання курсу долара є по-своєму хорошим знаком.

"Раніше попит на долар був невеликий, тому що йшов головним чином критичний імпорт. Тепер люди почали заспокоюватися після жахів війни, купувати побутову техніку, айфони та інші товари широкого споживання. На все це потрібна валюта, яку скуповує середній бізнес, який займається ввезенням такого імпорту Тому на долар і євро зріс попит, а значить і курс", — пояснює причину зростання співрозмовник "Телеграфа".

За словами Охріменка, особисто він не очікує до кінця місяця різкого стрибка курсу долара до гривні, хоча багато залежатиме від балансу валют.

"Попит на товари споживання зростатиме, але це може компенсуватися і надходженнями від експорту та заробітчан. Звичайно, надходження валюти будуть значно меншими, ніж до війни, але й імпорт теж знизиться порівняно з довоєнним. У результаті конкретний курс долара до гривні залежатиме від цього балансу, на мою думку, найімовірніший коридор у 32-33 гривні за 1 долар», — прогнозує експерт.

Перед цим у 30 квітня долар упав по відношенню до гривні на 40-60 копійок.