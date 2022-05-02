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Долар та євро знову підскочили: свіжий курс валют в Україні на 2 травня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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На 2 травня долар в Україні знову зріс Новина оновлена 02 травня 2022, 09:35
На 2 травня долар в Україні знову зріс

На тлі нестабільної обстановки в країні коливається і курс валют

Після відчутного падіння в суботу, долар на чорному ринку продовжує поступово зростати. Євро та рубль подорожчали незначно, а ціни на злотий не змінилися.

Про це можна судити з курсу валют, який 2 травня вранці публікує "Мінфін".

На чорному ринку долар купують на 15 копійок дорожче та продають на 5 копійок дорожче. Євро купують також дорожче на 10 копійок, ціна продажу не змінилася.

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Курс валют на чорному ринку
Курс валют на чорному ринку

У банківських касах курс валют нижчий, ніж на чорному ринку, при цьому залежно від виду розрахунку — готівкою або карткою, — ціна операції може відрізнятися.

Курс долара у банках України 02.05.2022
Курс долара у банках України 02.05.2022
Курс євро у банках України 02.05.2022
Курс євро у банках України 02.05.2022

Варто зауважити, що останнім часом на тлі війни в Україні серйозно підскочив попит на валюту, оскільки громадяни не впевнені, що буде з гривнею далі, — експерти пояснювали, як це впливає на курс.

Також "Телеграф" писав, як може змінитися курс долара на тлі схвалення ленд-лізу для України.

Теги:
#Курс валют #Курс долара
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