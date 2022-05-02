Курс доллара вырос – почему это хорошо и чего ждать дальше

Все будет зависеть от баланса роста спроса после боев за Киев и объемом экспорта и доходов заробитчан

Начало первой недели мая ознаменовалось ростом курса доллара и евро по отношению к гривне, которая потеряла от 5 до 15 копеек на черном рынке.

"Телеграф" поинтересовался у экономического эксперта Александра Охрименко, почему случилось очередное изменение курса и чего ждать от него дальше.

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По словам эксперта, рост курса доллара на самом деле является по-своему хорошим знаком.

"Раньше спрос на доллар был небольшой, так как шел главным образом критический импорт. Теперь люди начали успокаиваться после ужасов войны, покупать бытовую технику, айфоны и прочие товары широкого потребления. На все это нужна валюта, которую скупает средний бизнес, занимающийся ввозом подобного импорта, поэтому на доллар и евро вырос спрос, а значит и курс", — объясняет причину роста собеседник "Телеграфа".

По словам Охрименко, лично он не ожидает до конца месяца резкого скачка курса доллара к гривне, хотя многое будет зависеть от баланса валют.

"Спрос на товары потребления будет расти, но это может компенсироваться и поступлениями от экспорта и заробитчан. Конечно, поступления валюты будут куда меньше чем до войны, но и импорт тоже снизится в сравнении с довоенным. В результате конкретный курс доллара к гривне будет зависеть от этого баланса, на мой взгляд наиболее вероятен коридор в 32-33 гривны за 1 доллар", — прогнозирует эксперт.

Перед этим в 30 апреля доллар упал по отношению к гривне на 40-60 копеек.