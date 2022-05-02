Доллар и евро снова подскочили: свежий курс валют в Украине на 2 мая

На фоне нестабильной обстановки в стране колеблется и курс валют

После ощутимого падения в субботу, доллар на черном рынке продолжает постепенно расти. Евро и рубль подорожали незначительно, а цены на злотый не изменились.

Об этом можно судить по курсу валют, который утром 2 мая публикует "Минфин".

На черном рынке доллар покупают на 15 копеек дороже и продают на 5 копеек дороже. Евро покупают тоже дороже на 10 копеек, цена продажи не изменилась.

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Курс валют на черном рынке Украина

В банковских кассах курс валют ниже, чем на черном рынке, при этом, в зависимости от вида расчета, — наличными или картой, цена операции может отличаться.

Курс доллара в банках Украины 02.05.2022

Курс евро в банках Украины 02.05.2022

Стоит заметить, что в последнее время на фоне войны в Украине серьезно подскочил спрос на валюту, поскольку граждане не уверены, что будет с гривной дальше, — эксперты объясняли, как это влияет на курс.

Также "Телеграф" писал, как может измениться курс доллара на фоне одобрения ленд-лиза для Украины.