Доллар в Украине "просел": что происходит с курсом валют на черном рынке
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Популярные мировые валюты неожиданно упали в цене
После серьезного роста стоимости в средине недели курс доллара в Украине изменился к выходным — американская валюта подешевела.
Согласно данным сайта "Минфин", доллар стоит на черном рынке при покупке 33,2 грн, а при продаже — 33,58, тогда как сутками ранее был дороже на 40/ 62 копейки соответственно.
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Также упала на черном рынке стоимость других валют, цена которых не зафиксирована украинским Нацбанком, евро и злотого.
Что касается стоимости валюты в банках, то она зафиксирована по состоянию на 29 апреля. Стоимость валюты ниже чем на черном рынке, но чтобы ее купить, предварительно необходимо убедиться, что нужные вам суммы есть в кассе.
Аналитики прогнозируют, что курс доллара в начале мая будет колебаться и может достичь 35 грн в некоторых обменках в тех регионах, где есть проблема с наличным USD.
Как ранее писал "Телеграф", позитивно на стоимости иностранной валюты может сказаться успех Украины в аграрной сфере. У страны большой экспортный потенциал зерна и это в перспективе может укрепить гривну, хотя многое зависит от ситуации на фронте и поступления в страну валюты извне.
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