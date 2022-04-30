Доллар в Украине "просел": что происходит с курсом валют на черном рынке

Популярные мировые валюты неожиданно упали в цене

После серьезного роста стоимости в средине недели курс доллара в Украине изменился к выходным — американская валюта подешевела.

Согласно данным сайта "Минфин", доллар стоит на черном рынке при покупке 33,2 грн, а при продаже — 33,58, тогда как сутками ранее был дороже на 40/ 62 копейки соответственно.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Также упала на черном рынке стоимость других валют, цена которых не зафиксирована украинским Нацбанком, евро и злотого.

Курс валют в Украине от НБУ и на черном рынке

Что касается стоимости валюты в банках, то она зафиксирована по состоянию на 29 апреля. Стоимость валюты ниже чем на черном рынке, но чтобы ее купить, предварительно необходимо убедиться, что нужные вам суммы есть в кассе.

Курс доллара в банках

Курс евро в банках

Аналитики прогнозируют, что курс доллара в начале мая будет колебаться и может достичь 35 грн в некоторых обменках в тех регионах, где есть проблема с наличным USD.

Как ранее писал "Телеграф", позитивно на стоимости иностранной валюты может сказаться успех Украины в аграрной сфере. У страны большой экспортный потенциал зерна и это в перспективе может укрепить гривну, хотя многое зависит от ситуации на фронте и поступления в страну валюты извне.