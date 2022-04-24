Доллар по 35 или выше? Что будет с курсом валют летом, если война продолжится

Эксперты рассказали что ожидать от курса доллара если война затянется

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, боевые действия по отражению российской агрессии с разной степенью интенсивности, могут продолжаться до конца года. Однако наиболее активная фаза боев может завершиться уже к лету.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, как на подобное затягивание войны может отреагировать валютный курс в Украине.

По словам наших собеседников возможны два сценария развития

девальвация гривны до 35 гривен

ревальвация гривны

Бизнес "за" ревальвацию гривны

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар.

"Бизнес тем или иным способом будет формировать спрос на валюту. Экспорт сильно ограничен и предприятия продолжают разрушаться. Поэтому товары будут все больше и больше импортными, тем более, что внутреннее производство сейчас находится под физической опасностью в лице ракетных ударов", — поясняет эксперт почему, по его мнению, гривну может ждать девальвация.

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С другой стороны, есть два фактора, которые могут укрепить курс гривны – переводы "заробитчан" и продажа украинцами своих долларовых "заначек на черный день", добавляет собеседник "Телеграфа".

Доллар подешевеет – поможет финансовая помощь Запада

Частично согласен с Даниилом Мониным финансовый эксперт Борис Кушнирук, считающий, что бизнес действительно заинтересован в девальвации гривны, что поможет сделать украинский экспорт более конкурентоспособным на мировом рынке.

Однако конечный результат для курса гривны к лету он видит противоположным.

"Валютных резервов у НБУ для поддержания нынешнего коридора наличного обмена – не более 10% к официальному курсу доллара (32,5 грн. – ред.), вполне достаточно. Добавьте к этому фактор финансовой помощи для Украины от стран Запада, которые будут меняться на гривну для финансирования бюджета. Все больше беженцев будут возвращаться обратно и менять в Украине валюту. Поэтому я не исключаю, что к лету курс гривны к доллару в обменниках даже укрепится", — высказывает предположение Борис Кушнирук.

Как показывает "черный рынок" доллара 24 апреля, сегодня гривна немного укрепилась.