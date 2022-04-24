Доллар по 35 или выше? Что будет с курсом валют летом, если война продолжится
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Эксперты рассказали что ожидать от курса доллара если война затянется
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, боевые действия по отражению российской агрессии с разной степенью интенсивности, могут продолжаться до конца года. Однако наиболее активная фаза боев может завершиться уже к лету.
"Телеграф" поинтересовался у экспертов, как на подобное затягивание войны может отреагировать валютный курс в Украине.
По словам наших собеседников возможны два сценария развития
- девальвация гривны до 35 гривен
- ревальвация гривны
Бизнес "за" ревальвацию гривны
По мнению экономического эксперта Даниила Монина, летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар.
"Бизнес тем или иным способом будет формировать спрос на валюту. Экспорт сильно ограничен и предприятия продолжают разрушаться. Поэтому товары будут все больше и больше импортными, тем более, что внутреннее производство сейчас находится под физической опасностью в лице ракетных ударов", — поясняет эксперт почему, по его мнению, гривну может ждать девальвация.
С другой стороны, есть два фактора, которые могут укрепить курс гривны – переводы "заробитчан" и продажа украинцами своих долларовых "заначек на черный день", добавляет собеседник "Телеграфа".
Доллар подешевеет – поможет финансовая помощь Запада
Частично согласен с Даниилом Мониным финансовый эксперт Борис Кушнирук, считающий, что бизнес действительно заинтересован в девальвации гривны, что поможет сделать украинский экспорт более конкурентоспособным на мировом рынке.
Однако конечный результат для курса гривны к лету он видит противоположным.
"Валютных резервов у НБУ для поддержания нынешнего коридора наличного обмена – не более 10% к официальному курсу доллара (32,5 грн. – ред.), вполне достаточно. Добавьте к этому фактор финансовой помощи для Украины от стран Запада, которые будут меняться на гривну для финансирования бюджета. Все больше беженцев будут возвращаться обратно и менять в Украине валюту. Поэтому я не исключаю, что к лету курс гривны к доллару в обменниках даже укрепится", — высказывает предположение Борис Кушнирук.
Как показывает "черный рынок" доллара 24 апреля, сегодня гривна немного укрепилась.