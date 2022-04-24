Укр

Доллар по 35 или выше? Что будет с курсом валют летом, если война продолжится

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Что ждать от доллара к лету
Что ждать от доллара к лету

Эксперты рассказали что ожидать от курса доллара если война затянется

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, боевые действия по отражению российской агрессии с разной степенью интенсивности, могут продолжаться до конца года. Однако наиболее активная фаза боев может завершиться уже к лету.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, как на подобное затягивание войны может отреагировать валютный курс в Украине.

По словам наших собеседников возможны два сценария развития

  • девальвация гривны до 35 гривен
  • ревальвация гривны

Бизнес "за" ревальвацию гривны

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар.

"Бизнес тем или иным способом будет формировать спрос на валюту. Экспорт сильно ограничен и предприятия продолжают разрушаться. Поэтому товары будут все больше и больше импортными, тем более, что внутреннее производство сейчас находится под физической опасностью в лице ракетных ударов", — поясняет эксперт почему, по его мнению, гривну может ждать девальвация.

С другой стороны, есть два фактора, которые могут укрепить курс гривны – переводы "заробитчан" и продажа украинцами своих долларовых "заначек на черный день", добавляет собеседник "Телеграфа".

Доллар подешевеет – поможет финансовая помощь Запада

Частично согласен с Даниилом Мониным финансовый эксперт Борис Кушнирук, считающий, что бизнес действительно заинтересован в девальвации гривны, что поможет сделать украинский экспорт более конкурентоспособным на мировом рынке.

Однако конечный результат для курса гривны к лету он видит противоположным.

"Валютных резервов у НБУ для поддержания нынешнего коридора наличного обмена – не более 10% к официальному курсу доллара (32,5 грн. – ред.), вполне достаточно. Добавьте к этому фактор финансовой помощи для Украины от стран Запада, которые будут меняться на гривну для финансирования бюджета. Все больше беженцев будут возвращаться обратно и менять в Украине валюту. Поэтому я не исключаю, что к лету курс гривны к доллару в обменниках даже укрепится", — высказывает предположение Борис Кушнирук.

Как показывает "черный рынок" доллара 24 апреля, сегодня гривна немного укрепилась.

Теги:
#Гривна #Обмен валют #Курс доллара
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