"Так может и до Нового года идти": Арестович поделился новым прогнозом насчет войны

Развитие событий прямо зависит от проведения переговоров

После 9 мая российско-украинская война, продолжающаяся уже два месяца, может пойти на спад уже после 9 мая. По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, россияне попытаются отчитаться перед путиным о промежуточных "победах", а затем сконцентрировать внимание на возможности вести переговоры.

Подобный прогноз с некоторыми уточнениями Арестович озвучил в интервью российскому изданию "Медуза".

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По его мнению, боевые действие закончат с активной фазой уже через две-три недели. Это возможно благодаря тому, что ко Дню победы, 9 мая, российским командирам нужно отчитаться о проделанной работе. Это, вероятней всего, будет подаваться под соусом "выполненных задач".

"Громко начинают кричать, что народ Донбасса они защитили, против Украины никогда ничего не имели, забыв свои слова, что они нас собирались денацифицировать за 72 часа. Тут вопрос: пойдем мы на переговоры или не пойдем. Потому что от нас народ требует — воевать, уничтожать их и выгонять с нашей земли", — отмечает Арестович.

Если же Украина не согласится на переговорный процесс, то война грозит перерасти в позиционную, когда продолжатся артобстрелы и отдельные другие атаки. Однако ее масштабы будут куда меньше.

Военный эксперт также предполагает, что в этом случае россия попытается совершить еще несколько наступлений, подкопив силы. Следующие "фазы обострения" Арестович ориентировочно видит в конце августа, а также в октябре.

"А дальше все зависит от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь. Так может и до Нового года идти", — говорит советник главы ОП.

В целом особой активности от российских войск Арестович больше не ожидает — уверен, что оккупационной армии уже не хватит сил и мощностей.

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Напомним, что ранее от Алексея Арестовича также прозвучало три вероятных сценария развития событий на фронте до 9 мая. Как известно, эта дата весьма важна для диктатора путина, поэтому существует несколько вариантов дальнейших действия россиян.

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