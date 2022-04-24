Долар за 35 або вище? Що буде з курсом валют влітку, якщо війна продовжиться
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Експерти розповіли що чекати від курсу долара, якщо війна затягнеться
За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, бойові дії щодо відображення російської агресії з різним ступенем інтенсивності можуть тривати до кінця року. Проте найактивніша фаза боїв може завершитися вже до літа.
"Телеграф" поцікавився у експертів, як на таке затягування війни може відреагувати валютний курс в Україні.
За словами наших співрозмовників, можливі два сценарії розвитку
- девальвація гривні до 35 гривень
- ревальвація гривні
Бізнес "за" ревальвацію гривні
На думку економічного експерта Данила Моніна, влітку національна валюта може девальвувати до 35 гривень за 1 долар.
"Бізнес тим чи іншим способом формуватиме попит на валюту. Експорт сильно обмежений і підприємства продовжують руйнуватися. Тому товари будуть все більше і більше імпортними, тим більше, що внутрішнє виробництво зараз перебуває під фізичною небезпекою в особі ракетних ударів", — пояснює експерт. чому на його думку, гривню може чекати девальвація.
З іншого боку, є два фактори, які можуть зміцнити курс гривні – перекази "заробітчан" та продаж українцями своїх доларових "заначок на чорний день", додає співрозмовник "Телеграфа".
Долар подешевшає – допоможе фінансова допомога Заходу
Частково згоден із Данилом Моніним фінансовий експерт Борис Кушнірук, який вважає, що бізнес справді зацікавлений у девальвації гривні, що допоможе зробити український експорт більш конкурентоспроможним на світовому ринку.
Проте, кінцевий результат для курсу гривні до літа він бачить протилежним.
"Валютних резервів у НБУ для підтримки нинішнього коридору готівкового обміну – не більше 10% до офіційного курсу долара (32,5 грн. – ред.), цілком достатньо. Додайте до цього фактор фінансової допомоги для України від країн Заходу, яку будуть обмінювати на гривню для фінансування бюджету. Все більше біженців повертатимуться назад і мінятимуть в Україні валюту. Тому я не виключаю, що до літа курс гривні до долара в обмінниках навіть зміцниться", — вважає Борис Кушнірук.
Як показує "чорний ринок" долара 24 квітня, сьогодні гривня трохи зміцнилася.
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