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Долар за 35 або вище? Що буде з курсом валют влітку, якщо війна продовжиться

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Микита Синицін Микита Синицін
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Що чекати від долара до літа Новина оновлена 24 квітня 2022, 19:32
Що чекати від долара до літа

Експерти розповіли що чекати від курсу долара, якщо війна затягнеться

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, бойові дії щодо відображення російської агресії з різним ступенем інтенсивності можуть тривати до кінця року. Проте найактивніша фаза боїв може завершитися вже до літа.

"Телеграф" поцікавився у експертів, як на таке затягування війни може відреагувати валютний курс в Україні.

За словами наших співрозмовників, можливі два сценарії розвитку

  • девальвація гривні до 35 гривень
  • ревальвація гривні

Бізнес "за" ревальвацію гривні

На думку економічного експерта Данила Моніна, влітку національна валюта може девальвувати до 35 гривень за 1 долар.

"Бізнес тим чи іншим способом формуватиме попит на валюту. Експорт сильно обмежений і підприємства продовжують руйнуватися. Тому товари будуть все більше і більше імпортними, тим більше, що внутрішнє виробництво зараз перебуває під фізичною небезпекою в особі ракетних ударів", — пояснює експерт. чому на його думку, гривню може чекати девальвація.

З іншого боку, є два фактори, які можуть зміцнити курс гривні – перекази "заробітчан" та продаж українцями своїх доларових "заначок на чорний день", додає співрозмовник "Телеграфа".

Долар подешевшає – допоможе фінансова допомога Заходу

Частково згоден із Данилом Моніним фінансовий експерт Борис Кушнірук, який вважає, що бізнес справді зацікавлений у девальвації гривні, що допоможе зробити український експорт більш конкурентоспроможним на світовому ринку.

Проте, кінцевий результат для курсу гривні до літа він бачить протилежним.

"Валютних резервів у НБУ для підтримки нинішнього коридору готівкового обміну – не більше 10% до офіційного курсу долара (32,5 грн. – ред.), цілком достатньо. Додайте до цього фактор фінансової допомоги для України від країн Заходу, яку будуть обмінювати на гривню для фінансування бюджету. Все більше біженців повертатимуться назад і мінятимуть в Україні валюту. Тому я не виключаю, що до літа курс гривні до долара в обмінниках навіть зміцниться", — вважає Борис Кушнірук.

Як показує "чорний ринок" долара 24 квітня, сьогодні гривня трохи зміцнилася.

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#Гривня #Обмін валют #Курс долара
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