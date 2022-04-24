Долар за 35 або вище? Що буде з курсом валют влітку, якщо війна продовжиться

Експерти розповіли що чекати від курсу долара, якщо війна затягнеться

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, бойові дії щодо відображення російської агресії з різним ступенем інтенсивності можуть тривати до кінця року. Проте найактивніша фаза боїв може завершитися вже до літа.

"Телеграф" поцікавився у експертів, як на таке затягування війни може відреагувати валютний курс в Україні.

За словами наших співрозмовників, можливі два сценарії розвитку

девальвація гривні до 35 гривень

ревальвація гривні

Бізнес "за" ревальвацію гривні

На думку економічного експерта Данила Моніна, влітку національна валюта може девальвувати до 35 гривень за 1 долар.

"Бізнес тим чи іншим способом формуватиме попит на валюту. Експорт сильно обмежений і підприємства продовжують руйнуватися. Тому товари будуть все більше і більше імпортними, тим більше, що внутрішнє виробництво зараз перебуває під фізичною небезпекою в особі ракетних ударів", — пояснює експерт. чому на його думку, гривню може чекати девальвація.

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З іншого боку, є два фактори, які можуть зміцнити курс гривні – перекази "заробітчан" та продаж українцями своїх доларових "заначок на чорний день", додає співрозмовник "Телеграфа".

Долар подешевшає – допоможе фінансова допомога Заходу

Частково згоден із Данилом Моніним фінансовий експерт Борис Кушнірук, який вважає, що бізнес справді зацікавлений у девальвації гривні, що допоможе зробити український експорт більш конкурентоспроможним на світовому ринку.

Проте, кінцевий результат для курсу гривні до літа він бачить протилежним.

"Валютних резервів у НБУ для підтримки нинішнього коридору готівкового обміну – не більше 10% до офіційного курсу долара (32,5 грн. – ред.), цілком достатньо. Додайте до цього фактор фінансової допомоги для України від країн Заходу, яку будуть обмінювати на гривню для фінансування бюджету. Все більше біженців повертатимуться назад і мінятимуть в Україні валюту. Тому я не виключаю, що до літа курс гривні до долара в обмінниках навіть зміцниться", — вважає Борис Кушнірук.

Як показує "чорний ринок" долара 24 квітня, сьогодні гривня трохи зміцнилася.