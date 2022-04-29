До 35 гривен за доллар в обменниках: аналитик дал прогноз на начало мая

В банках доллар будет стоить несколько меньше

В Украине на данный момент покупка, что доллара, что евро, не является панацеей от всех бед, потому что сейчас инфляция в США составляет 8%, в ЕС — 7,5 %. То есть, по факту, происходит обесценивание всех валют.

Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев в программе "Прямо по курсу" на Youtube.

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По его словам, не только инфляция повлияет на курс доллара на текущей неделе, но и некоторые внутренние факторы.

Один из них — что Нацбанк остается фактически главным поставщиком валюты на Межбанк и закрывает все потребности банков в покупке валют для финансирования критического импорта в Украину.

В связи с этим Козырев спрогнозировал, что в период з 27 апреля по 3 мая курс доллара будет колебаться в пределах от 29,25 грн до 35 грн. Все зависит от того, где покупать.

"При сохранении текущей ситуации на фронтах на наличном рынке пока курс доллара будет в пределах коридора по покупке-продаже в банках — 29,25 на 32,17 грн. В обменниках финансовых компаний — курс будет от 31,75 до 34,80 грн за доллар. Часть обменников может даже попытаться подтянуть курс доллара до 35 гривен, особенно в тех регионах, где ощущается недостаток наличной валюты", — сообщил Козырев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам экономического эксперта Даниила Монина, уже летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар. В свою очередь аналитик RoboForex Андрей Гойлов отметил, что в случае продолжения активных боевых действий масштабная девальвация украинской национальной валюты практически неизбежна.