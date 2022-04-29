Рус

До 35 гривень за долар в обмінниках: аналітик дав прогноз на початок травня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
Курс долара в Україні Новина оновлена 29 квітня 2022, 19:40
Курс долара в Україні

У банках долар коштуватиме дещо менше

В Україні зараз купівля, що долара, що євро, не є панацеєю від усіх бід, тому що на цей час інфляція в США становить 8%, в ЄС — 7,5 %. Тобто за фактом відбувається знецінення всіх валют.

Про це повідомив фінансовий аналітик Олексій Козирєв у програмі "Прямо по курсу" на Youtube.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За його словами, не лише інфляція вплине на курс долара цього тижня, а й деякі внутрішні чинники.

Один із них — що Нацбанк залишається фактично головним постачальником валюти на Міжбанк та закриває всі потреби банків щодо купівлі валют для фінансування критичного імпорту в Україну.

У зв’язку з цим Козирєв спрогнозував, що в період з 27 квітня по 3 травня курс долара коливатиметься в межах від 29,25 до 35 грн. Все залежить від того де купувати.

"При збереженні поточної ситуації на фронтах на готівковому ринку поки що курс долара буде в межах коридору з купівлі-продажу в банках — 29,25 на 32,17 грн. В обмінниках фінансових компаній — курс буде від 31,75 до 34,80 грн. Частина обмінників може навіть спробувати підтягнути курс долара до 35 гривень, особливо в тих регіонах, де відчувається нестача готівкової валюти", — повідомив Козирєв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за прогнозами економічного експерта Данила Моніна, вже влітку національна валюта може девальвувати до 35 гривень за 1 долар. Своєю чергою аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначив, що у разі продовження активних бойових дій масштабна девальвація української національної валюти практично неминуча.

Теги:
#Україна #Банки #Травень #Курс долара #Обмінники
Байден не вирішив, чи хоче він бачити путіна на саміті G20
Новини США
У США нова проблема з путіним: Байден та радники думають над рішенням
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Байден не вирішив, чи хоче він бачити путіна на саміті G20
У США нова проблема з путіним: Байден та радники думають над рішенням
Дата публікації
Категорія
У Києві паливна криза
Черги на АЗС Києва розтягнулися на кілометри: коли зникне дефіцит і чи чекатиме нас бензин по 100 гривень
Дата публікації
Категорія
Вікторія Нуланд на зустрічі з українськими представниками
Нуланд про ядерні загрози від путіна: Якщо до цього дійде, росія не оправиться ніколи
Дата публікації
Категорія
Дитяча лікарня Охматдит працює 24/7
Вбиті батьки, вистріли впритул та страшні мрії: як в "Охматдиті" рятують дітей війни (фото)
Дата публікації
Категорія
Окупаційні війська продовжують бити по Україні ракетами
Війна - день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз