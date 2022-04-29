До 35 гривень за долар в обмінниках: аналітик дав прогноз на початок травня

У банках долар коштуватиме дещо менше

В Україні зараз купівля, що долара, що євро, не є панацеєю від усіх бід, тому що на цей час інфляція в США становить 8%, в ЄС — 7,5 %. Тобто за фактом відбувається знецінення всіх валют.

Про це повідомив фінансовий аналітик Олексій Козирєв у програмі "Прямо по курсу" на Youtube.

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За його словами, не лише інфляція вплине на курс долара цього тижня, а й деякі внутрішні чинники.

Один із них — що Нацбанк залишається фактично головним постачальником валюти на Міжбанк та закриває всі потреби банків щодо купівлі валют для фінансування критичного імпорту в Україну.

У зв’язку з цим Козирєв спрогнозував, що в період з 27 квітня по 3 травня курс долара коливатиметься в межах від 29,25 до 35 грн. Все залежить від того де купувати.

"При збереженні поточної ситуації на фронтах на готівковому ринку поки що курс долара буде в межах коридору з купівлі-продажу в банках — 29,25 на 32,17 грн. В обмінниках фінансових компаній — курс буде від 31,75 до 34,80 грн. Частина обмінників може навіть спробувати підтягнути курс долара до 35 гривень, особливо в тих регіонах, де відчувається нестача готівкової валюти", — повідомив Козирєв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за прогнозами економічного експерта Данила Моніна, вже влітку національна валюта може девальвувати до 35 гривень за 1 долар. Своєю чергою аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначив, що у разі продовження активних бойових дій масштабна девальвація української національної валюти практично неминуча.