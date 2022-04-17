Гривня під загрозою, але і євро "не в найкращій формі": аналітик розповів, у чому краще зберігати заощадження

Гривня може обвалитися, якщо бойові дії в Україні затягнуться.

Українській національній валюті загрожує масштабна девальвація у разі, якщо бойові дії в країні затягнуться, однак і євро переживає не найкращі дні.

Про це у коментарі "Сегодня" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

За його словами, через високу інфляцію та безробіття євро та активи єврозони втрачають інтерес інвесторів. Проте в Україні через слабкість гривні євро продовжує зберігати популярність.

Гойлов зазначив, що завдяки покупкам "військових" облігацій внутрішньої держпозики Нацбанк намагається провести приховану емісію, що у короткостроковій перспективі може бути згладжено надходженням фіндопомоги з ЄС та США.

"Однак у разі продовження активних бойових дій масштабна девальвація української національної валюти практично неминуча", — наголосив він.

Ці фактори зроблять євро популярним серед українців та вітчизняного бізнесу, але темпи зміцнення цієї валюти будуть не настільки високими, як у долара США.

Тому він рекомендує зберігати кошти саме в доларах, а ось рішення НБУ щодо спрощення торгівлі готівковою валютою швидше за все призведе до незначного зростання гривні. Це зміцнення, за словами експерта, буде добрим моментом, щоб купити євро, якщо це не було зроблено раніше.

Як повідомлялося раніше, в Україні курс гривні був заморожений після початку вторгнення російської окупаційної армії та залишається на рівні 29,25 гривні за долар. Втім, на чорному ринку за один долар станом на 17 квітня дають 32,5 гривні.