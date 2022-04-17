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Долар впав у ціні, а євро зросло: актуальний курс валют на чорному ринку

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курс валют в Україні на 17 та 18 квітня квітня Новина оновлена 17 квітня 2022, 15:35
Курс валют в Україні на 17 та 18 квітня квітня

Наступний тиждень Україна почне з подорожчання євро.

Національний банк України до кінця воєнного стану заморозив курс долара на рівні 29,25 грн, однак інші валюти продовжують коливатися у ціні. При цьому дані офіційного регулятора суттєво відрізняються від цін чорного ринку.

Актуальну інформацію щодо курсу валют опублікував сайт Мінфін.

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Станом на 17 квітня долар у банках купують в середньому по 29,5 грн, а продають по 32,17 грн. На чорному ринку ціни зовсім інші — покупка по 32.2 грн, продаж по 32,5 грн. При цьому офіційний курс Нацбанку закріплений на рівні 29,25 грн до кінця дії в Україні воєнного стану.

Курс долара в Україні на 17 квітня
Курс долара в Україні на 17 квітня

Євро наприкінці тижня у банках купують по 31,79 грн, а продають в середньому по 34,96 грн. На чорному ринку покупка — 35,2 грн, а продаж — 35,8 грн. За курсом Нацбанку у неділю, 17 квітня, євро коштує 31.79 грн.

Курс євро в Україні 17 квітня
Курс євро в Україні 17 квітня

Наступний тиждень Україна, як повідомляє Нацбанк, розпочне з незначного подорожчання євро. А злотий у понеділок, 18 квітня, відносно гривні подешевшає на 2 копійки. Фунт стерлінгів впаде у ціні на 23 копійки.

  • 1 євро — 31,82 грн (днем раніше — 31,79 грн);
  • 1 злотий — 6,82 грн (напередодні — 6,84 грн);
  • 10 російських рублів — 3,59 грн (раніше — 3,53 грн);
  • 1 фунт стерлінгів — 38,14 грн (до цього — 38,37 грн).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після перемоги України у війні та завершенні воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара. З чим саме це пов’язано, пояснював фінансовий експерт Віталій Варвищук.

Також ми писали про те, з якими проблемами може зіткнутися українська економіка, яка постраждала від воєнних дій, до кінця 2022 року.

Теги:
#Україна #Гривня #Долар #Курс валют #Євро
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