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Доллар упал в цене, а евро выросло: актуальный курс валют на черном рынке

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курс валют в Украине на 17 и 18 апреля Новость обновлена 17 апреля 2022, 15:35
Курс валют в Украине на 17 и 18 апреля

Следующую неделю Украина начнет с подорожания евро.

Национальный банк Украины до конца военного положения заморозил курс доллара на уровне 29,25 грн, однако другие валюты продолжают колебаться в цене. При этом данные официального регулятора значительно отличаются от цен черного рынка.

Актуальную информацию о курсе валют опубликовал сайт Минфин.

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По состоянию на 17 апреля доллар в банках покупают в среднем по 29,5 грн., а продают по 32,17 грн. На черном рынке цены совсем другие – покупка по 32.2 грн, продажа по 32,5 грн. При этом официальный курс Нацбанка закреплен на уровне 29,25 грн. до конца действия в Украине военного положения.

Курс доллара в Украине на 17 апреля
Курс доллара в Украине на 17 апреля

Евро в конце недели в банках покупают по 31,79 грн., а продают в среднем по 34,96 грн. На черном рынке покупка – 35,2 грн, а продажа – 35,8 грн. По курсу Нацбанка в воскресенье, 17 апреля, евро стоит 31.79 грн.

Курс евро в Украине 17 апреля
Курс евро в Украине 17 апреля

Следующую неделю Украина, как сообщает Нацбанк, начнет с незначительного подорожания евро. А злотый в понедельник, 18 апреля, по отношению к гривне подешевеет на 2 копейки. Фунт стерлингов упадет в цене на 23 копейки.

  • 1 евро — 31,82 грн (днем ранее — 31,79 грн);
  • 1 злотый — 6,82 грн (накануне — 6,84 грн);
  • 10 российских рублей – 3,59 грн (ранее – 3,53 грн);
  • 1 фунт стерлингов – 38,14 грн (до этого – 38,37 грн).

Ранее "Телеграф" сообщал, что после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара. С чем это связано, объяснял финансовый эксперт Виталий Варвищук.

Также мы писали о том, с какими проблемами может столкнуться пострадавшая от военных действий украинская экономика до конца 2022 года.

Теги:
#Украина #Гривна #Доллар #Курс валют #Євро
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