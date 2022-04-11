Укр

Доллар будет в дефиците: прогноз ситуации на валютном рынке после войны

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Доллар зафиксирован до конца войны Новость обновлена 11 апреля 2022, 10:09
Доллар зафиксирован до конца войны

Украинцам стоит готовиться к ограничениям — многое зависит от скорости открытия НБУ валютного рынка

В Украине после масштабного вторжения россии курс доллара был заморожен украинским Нацбанком. Продлится это как минимум до завершения военного положения. После войны также вероятны жесткие ограничения.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на эксперта из финансовой группы Investment Capital Ukraine Виталия Ваврищука. Он считает, что импортеры смогут покупать валюту только для закупки и ввоза товаров критичного импорта.

Надежный источник новостей о войне

Финансист также спрогнозировал, что могут быть ограничения на движение капитала, в частности на выплаты прибыли акционерам и процентов, а также денежные переводы.

Лимитами также будут обложены и возвращение прямых и портфельных инвестиций (вложений в ценные бумаги).

Он также спрогнозировал, что на рынке будет чувствоваться дефицит иностранной валюты. Национальный банк одновременно с этим будет осуществлять валютную интервенцию — продажи крупных партий иностранной валюты. Объемы зависят от международной поддержки Украины.

Ранее "Телеграф" публиковал прогнозы на курс доллара в послевоенный период — эксперты считают, что он сильно не увеличится. При этом также прогнозируется падение ВВП и рост инфляции.

Теги:
#Экономика #Доллар #Валюта #Курс доллара
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