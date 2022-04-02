Что будет с курсом доллара в Украине после войны – эксперты советуют не паниковать

Спрогнозировать, какими будут изменения на валютном рынке сейчас очень тяжело

Из-за войны в Украине остановилось огромное количество как экономических, так и финансовых процессов. Кроме того, вторжение россии на украинские территории спровоцировало остановку торгов на Межбанке. Пока давать оценки по поводу того, каким будет курс после завершения боевых действий в Украине довольно трудно, ведь спрогнозировать степень девальвации украинской гривны практически невозможно. Чего же ждать украинцам?

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Курс сегодня

Национальный банк Украины принял решение об установлении доллара на том уровне, на котором он был 24 февраля, а именно 29 гривен 25 копеек.

По словам экономиста Алексея Куща, на сегодняшний день курс доллара должен быть на отметках около 34-35 гривен, ведь из-за войны Украина потеряла колоссальное количество экспортных возможностей, — пишет портал "Сегодня".

"Это более-менее отражает действительность. Да, у нас сейчас колоссальная потеря экспорта, мы не можем экспортировать свое сырье, поскольку закрыты все порты, но в то же время у нас сильно сократился импорт, мы также не закупаем большое количество энергоносителей ", — отметил специалист.

Курс после войны

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявляет, что на черном рынке идет ревальвация. Речь идет о том, что ранее "черный" курс достигал 40 гривен за доллар, позже упал до 35 гривен, а сейчас удерживается на отметке около 34 гривен.

По словам эксперта, после того, как в Украине закончится война с россией, курс доллара подлетать к "шокирующим 100 гривнам" не будет, поэтому беспокоиться украинцам сильно не советует. Он убежден, что цена на один доллар будет колебаться около 30 гривен.

"Это не катастрофическая девальвация, учитывая, что в стране идет война и это закономерность", — отмечает Охрименко.

При этом экономист Алексей Кущ отмечает, что-то, каким будет курс доллара, зависит от того, какой у нас будет послевоенный формат экономики, ведь зависит он в большинстве своем от южных портов и возможностей Украины отправлять оттуда грузы на экспорт.

"Если у Украины будет такая возможность, то гривна не должна опуститься ниже 34-35 гривен, а по мере выделения нашей стране финансовой помощи и восстановления – национальная валюта может начать укрепляться", — сообщил Кущ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вторжение россии в Украину катастрофически обвалило курс российской валюты, хотя первые колокольчики "падения" рубля были еще в начале 2014 года, когда на территории Донецкой и Луганской областей рф развернула боевые действия против украинского государства.