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Долар буде у дефіциті: прогноз ситуації на валютному ринку після війни

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Долар зафіксовано до кінця війни Новина оновлена 11 квітня 2022, 10:09
Долар зафіксовано до кінця війни

Українцям варто готуватися до обмежень — багато залежить від швидкості відкриття НБУ валютного ринку

В Україні після масштабного вторгнення росії курс долара був заморожений українським Нацбанком. Триватиме це як мінімум до завершення воєнного стану. Після війни також можливі жорсткі обмеження.

Про це пише "Сегодня" з посиланням на експерта із фінансової групи Investment Capital Ukraine Віталія Ваврищука. Він вважає, що імпортери зможуть купувати валюту лише для закупівлі та ввезення товарів критичного імпорту.

Надійне джерело новин про війну

Фінансист також спрогнозував, що можуть бути обмеження на рух капіталу, зокрема на виплати прибутку акціонерам та по відсоткам, а також грошові перекази.

Лімітами також будуть обкладені й повернення прямих та портфельних інвестицій (вкладень у цінні папери).

Він також спрогнозував, що на ринку відчуватиметься дефіцит іноземної валюти. Національний банк одночасно з цим здійснюватиме валютну інтервенцію — продаж великих партій іноземної валюти. Обсяги залежать від міжнародної підтримки України.

Раніше "Телеграф" публікував прогнози на курс долара у післявоєнний період — експерти вважають, що він сильно не збільшиться. При цьому також прогнозується падіння ВВП та зростання інфляції.

Теги:
#Економіка #Долар #Валюта #Курс долара
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