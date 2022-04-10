НБУ заморозив курс до кінця війни: скільки коштує долар у банках і на чорному ринку

До кінця війни курс долара залишатиметься незмінним.

Національний банк України триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн/долар.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у телеефірі.

Надійне джерело новин про війну

За словами Ніколайчука, зараз курс на рівні 29,25 грн за долар планують фіксувати як мінімум до закінчення воєнного стану.

"А далі, після нашої перемоги, ми поступово повертатимемося до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адміномежування, скорочуватимемо свою участь на ринку. Але цей перехід відновлення стандартної роботи та відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь", – сказав Ніколайчук.

Згідно з даними на сайті НБУ на 10 квітня встановлено такий курс:

1 долар США — 29,25 грн

1 євро — 31,92 грн

1 злотий — 6,88 грн

Курс валют в Україні на 10 квітня Дані: НБУ

На чорному ринку на 10 квітня курс долара становить близько 32 грн. за USD. Зростання ціни на долар також посилюється через "приховане" збільшення кількості гривні в обігу.

Євро на чорному ринку коштує 35 грн., польський злотий близько 7,2 грн.

Курс валют в Україні на 10 квітня Дані: Minfin.com.ua

Зазначимо, у день початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував курс гривні на рівні 29,25 гривні за долар. Крім того, в Україні обмежили зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

Раніше "Телеграф" писав, що на курс долара після війни вплине стан економіки, в якому буде Україна.