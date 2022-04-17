Укр

Гривна под угрозой, но и евро "не в лучшей форме": аналитик рассказал, в чем лучше хранить сбережения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
427
Эксперт советует хранить сбережения в долларе Новость обновлена 17 апреля 2022, 22:26
Эксперт советует хранить сбережения в долларе

Гривна может обвалиться если боевые действия в Украине затянутся.

Украинской национальной валюте грозит масштабная девальвация в случае, если боевые действия в стране затянутся, однако и евро переживает не лучшие дни.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По его словам, из-за высокой инфляции и безработицы евро и активы еврозоны теряют интерес инвесторов. Однако в Украине из-за слабости гривны евро продолжает сохранять популярность.

Гойлов отметил, что благодаря покупкам "военных" облигаций внутреннего госзайма Нацбанк пытается провести скрытую эмиссию, что в краткосрочной перспективе может быть сглажено поступлением финпомощи из ЕС и США.

"Однако в случае продолжения активных боевых действий масштабная девальвация украинской национальной валюты практически неизбежна", — подчеркнул он.

Эти факторы сделают евро популярным среди украинцев и отечественного бизнеса, но темпы укрепления этой валюты будут не настолько высокими, как у доллара США.

Поэтому он рекомендует хранить средства именно в долларах, а вот решение НБУ по упрощению торговли наличной валютой скорее всего приведет к незначительному росту гривны. Это укрепление, по словам эксперта, будет хорошим моментом, чтобы купить евро, если это не было сделано раньше.

Как сообщалось ранее, в Украине курс гривны был заморожен после начала вторжения российской оккупационной армии и остается на уровне 29,25 гривен за доллар. Впрочем, на черном рынке за один доллар по состоянию на 17 апреля дают 32,5 гривны.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар
Разрушенный украинский город
Украина
СМИ Британии прямо призывают НАТО вступиться за Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Разрушенный украинский город
СМИ Британии прямо призывают НАТО вступиться за Украину
Дата публикации
Категория
Российские власти провалили мобилизацию
Россияне начали принудительную мобилизацию украинцев не только на Донбассе
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Можем сражаться и 10 лет": главные заявления Зеленского в интервью CNN
Дата публикации
Категория
"Нептун"
Украинским "Нептуном" заинтересовались другие страны: Арестович рассказал, в чем причина
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 53 дня
Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду