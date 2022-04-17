Гривна под угрозой, но и евро "не в лучшей форме": аналитик рассказал, в чем лучше хранить сбережения

Гривна может обвалиться если боевые действия в Украине затянутся.

Украинской национальной валюте грозит масштабная девальвация в случае, если боевые действия в стране затянутся, однако и евро переживает не лучшие дни.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По его словам, из-за высокой инфляции и безработицы евро и активы еврозоны теряют интерес инвесторов. Однако в Украине из-за слабости гривны евро продолжает сохранять популярность.

Гойлов отметил, что благодаря покупкам "военных" облигаций внутреннего госзайма Нацбанк пытается провести скрытую эмиссию, что в краткосрочной перспективе может быть сглажено поступлением финпомощи из ЕС и США.

"Однако в случае продолжения активных боевых действий масштабная девальвация украинской национальной валюты практически неизбежна", — подчеркнул он.

Эти факторы сделают евро популярным среди украинцев и отечественного бизнеса, но темпы укрепления этой валюты будут не настолько высокими, как у доллара США.

Поэтому он рекомендует хранить средства именно в долларах, а вот решение НБУ по упрощению торговли наличной валютой скорее всего приведет к незначительному росту гривны. Это укрепление, по словам эксперта, будет хорошим моментом, чтобы купить евро, если это не было сделано раньше.

Как сообщалось ранее, в Украине курс гривны был заморожен после начала вторжения российской оккупационной армии и остается на уровне 29,25 гривен за доллар. Впрочем, на черном рынке за один доллар по состоянию на 17 апреля дают 32,5 гривны.