Долар по 35 уже до літа: економіст зробив невтішний прогноз щодо курсу валют та девальвації гривні

Однозначної відповіді, що буде з економікою України після війни, поки що немає.

Розпочався третій місяць повномасштабної війни в Україні. За невтішними прогнозами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, бойові дії щодо відображення російської агресії з різним ступенем інтенсивності можуть тривати до кінця року.

Найбільш активна фаза боїв може завершитися вже до літа.

Надійне джерело новин про війну

Проте, багатьох цікавить, що буде з українською економікою та курсом долара.

За прогнозами економічного експерта Данила Моніна, вже влітку національна валюта може девальвувати до 35 гривень за 1 долар.

"росія знищує фізично економіку України. Ми втратимо безліч виробництв а також цього року під питанням наш агросектор. Вже зараз металургія -30% + порти перекриті... Експорт можливий тільки сухопутним шляхом через Європу. Принаймні до закінчення війни. Це означає, що експорт різко впаде і втрати реального ВВП очікуються вже зараз на рівні 30-40%", — пише Монін у своєму Facebook.

За його словами, імпорт зараз штучно стримується, але його найпростіше відновити. Тому бізнесу пов’язані з імпортом відновлюватимуться найшвидше.

"При цьому фіндопомога приходить на рахунки уряду і не потрапляє на ринок. Відповідно це формує на тиск на валютний ринок, що тисне на курс гривні і тому до літа ми цілком можемо побачити курс 35 (мій поточний прогноз)", — пояснює Монін.

Нагадаємо, станом на ранок 28 квітня курс долара на чорному ринку склав 33,8 грн при купівлі та 34,7 грн при продажі.

Варто зазначити, що на думку експертів, після перемоги України у війні та завершенні воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара.