Укр

Доллар по 35 уже к лету: экономист сделал неутешительный прогноз по курсу валют и девальвации гривны

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
152
Курс валют Новость обновлена 28 апреля 2022, 12:35
Курс валют

Однозначного ответа, что будет с экономикой Украины после войны пока нет.

Начался третий месяц полномасштабной войны в Украине. По неутешительным прогнозам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, боевые действия по отражению российской агрессии с разной степенью интенсивности, могут продолжаться до конца года.

Наиболее активная фаза боев может завершиться уже к лету.

Надежный источник новостей о войне

Однако, многих интересует, что будет с украинской экономикой и курсом доллара.

По прогнозам экономического эксперта Даниила Монина, уже летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар.

"россия уничтожает физически экономику Украины. Мы лишимся множества производств а также в этом году под вопросом наш агросектор. Уже сейчас металлургия -30% + порты перекрыты … Экспорт возможен только сухопутным путем через Европу. По крайней мере до окончания войны. Это означает что экспорт резко упадет и потери реального ВВП ожидаются уже сейчас на уровне 30-40%", — пишет Монин в своем Facebook.

По его словам, импорт сейчас искусственно сдерживается, но его проще всего восстановить. Поэтому бизнесу связанные с импортом будут восстанавливаться быстрее всего.

"При этом финпомощь приходит на счета правительства и не попадает на рынок. Соответственно это формирует на давление на валютный рынок что давит на курс гривны и поэтому к лету мы вполне можем увидеть курс 35 (мой прогноз текущий)", — объясняет Монин.

Напомним, по состоянию на утро 28 апреля курс доллара на черном рынке составил 33,8 грн при покупке и 34,7 грн при продаже.

Стоит отметить, что по мнению экспертов, после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара.

Теги:
#Доллар #Экономика Украины #Курс доллара
Бундестаг
Новости Европы
Германия определилась: Бундестаг вынес решение насчет тяжелого вооружения для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бундестаг
Германия определилась: Бундестаг вынес решение насчет тяжелого вооружения для Украины
Дата публикации
Категория
Гумпомощь украинцам
Куда исчезает гуманитарная помощь и почему не всегда доходит до адресата?
Дата публикации
Категория
Алексей Ковалев
"Слуга народа" выгоняет нардепа из фракции: подозревают в измене
Дата публикации
Категория
Салтовка, Харьков
Самый разрушенный район Харькова: как живет Салтовка под ежедневными обстрелами (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Украина противостоит россии более 2 месяцев
Война — день 64: россияне давят на Донбассе, а Кремлю пророчат скорый провал