Доллар по 35 уже к лету: экономист сделал неутешительный прогноз по курсу валют и девальвации гривны

Однозначного ответа, что будет с экономикой Украины после войны пока нет.

Начался третий месяц полномасштабной войны в Украине. По неутешительным прогнозам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, боевые действия по отражению российской агрессии с разной степенью интенсивности, могут продолжаться до конца года.

Наиболее активная фаза боев может завершиться уже к лету.

Надежный источник новостей о войне

Однако, многих интересует, что будет с украинской экономикой и курсом доллара.

По прогнозам экономического эксперта Даниила Монина, уже летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар.

"россия уничтожает физически экономику Украины. Мы лишимся множества производств а также в этом году под вопросом наш агросектор. Уже сейчас металлургия -30% + порты перекрыты … Экспорт возможен только сухопутным путем через Европу. По крайней мере до окончания войны. Это означает что экспорт резко упадет и потери реального ВВП ожидаются уже сейчас на уровне 30-40%", — пишет Монин в своем Facebook.

По его словам, импорт сейчас искусственно сдерживается, но его проще всего восстановить. Поэтому бизнесу связанные с импортом будут восстанавливаться быстрее всего.

"При этом финпомощь приходит на счета правительства и не попадает на рынок. Соответственно это формирует на давление на валютный рынок что давит на курс гривны и поэтому к лету мы вполне можем увидеть курс 35 (мой прогноз текущий)", — объясняет Монин.

Напомним, по состоянию на утро 28 апреля курс доллара на черном рынке составил 33,8 грн при покупке и 34,7 грн при продаже.

Стоит отметить, что по мнению экспертов, после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара.