За время войны из Украины вывели миллиарды: но такая ли это “зрада”?

Из Украины вывели 3 миллиарда евро, законно ли это?

По словам директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника, с начала войны из нашей страны были якобы незаконно выведены примерно 3 миллиарда евро. Об этом он заявил во время онлайн-встречи с представителями таможни Словакии, Польши, Венгрии, Румынии и Молдовы.

Как подчеркнул глава БЭБ наличные, драгметаллы и дорогие аксессуары перевозят через государственную границу Украины часто по предварительному сговору с неустановленными лицами, без таможенного декларирования.

Общую сумму выведенных таким образом средств Вадим Мельник оценивает примерно в 3 миллиарда евро.

С одной стороны, это вызывает вопросы, ведь по данным ООН из Украины с начала войны выехали не менее 5 миллионов беженцев. Простые подсчеты говорят, что каждый наш беженец в среднем (важное уточнение) вывез всего 600 евро (декларация на таможне требуется при вывозе свыше 10 тысяч евро). То есть украинцы ведут себя еще крайне "скромно".

С другой стороны, по словам Мельника имеются факты того, что физлица получали средства преступным путем в Украине, без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей и именно их выводили заграницу.

"Такие средства подлежат аресту и будут возвращены в Украину", — подчеркнули в БЭБ.

Любопытно, что ранее не раз вспыхивали скандалы, когда украинские ВИПы с началом вторжения россии покидающие страну, вывозили без декларирования миллионы наличных.

Так, 26 февраля украинские бизнесмены и владельцы ФК "Динамо" (Киев) Игорь и Григорий Суркисы выехали из Украины вывезя более 17 миллионов долларов наличными, которые не были задекларированы и оформлены только на венгерской таможне.

Впрочем, 14 марта этот рекорд был побит — Анастасия Котвицкая (девичья фамилия Кучер) – жена бывшего нардепа от "Народного фронта" Игоря Котвицкого и ее мать Галина Кучер вывезли 28,8 млн дол. и 1,3 млн евро наличными. Эти деньги также были задекларированы только на венгерской таможне. В обоих случаях фигуранты выехали через один и тот же погранпункт. Оформляла их одна и та же смена.

Тем временем в Украине снова изменили правила выезда заграницу, причем выехать могут также некоторые категории мужчин призывного возраста.